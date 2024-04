Park Sung Hoon Sukses Bikin Penonton Queen of Tears Kesal Sampai Dipukul Ibu-ibu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Park Sung Hoon berhasil membuat para penonton Queen of Tears kesal. Park Sung Hoon berperan sebagai antagonis bernama Yoon Eun Sung dalam drama Korea yang tamat pada Ahad, 28 April 2024 kemarin.

Aktor 39 tahun itu menyadari bahwa karakternya sangat dibenci oleh penonton, bahkan sampai terbawa suasana di kehidupan nyata. Park Sung Hoon megaku pernah sampai dipukul ibu-ibu akibat geram dengan sikap jahat Yoon Eun Sung.

"Drama ini menerima banyak cinta, tapi saya menerima banyak kebencian," kata Park Sung Hoon saat menjadi tamu di acara You Quiz on the Block, Ahad, 28 April 2024. “Baru-baru ini, aku dipukul dari belakang oleh seorang bibi di sebuah restoran."



Park Sung Hoon Minta Maaf ke Penonton Queen of Tears

Menjelang penayangan episode terakhir Queen of Tears, Park Sung Hoon dengan bercanda menceritakan semua kesedihan yang disebabkan oleh karakter jahatnya kepada penonton. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton yang telah tertawa dan menangis bersama dari awal.

"Aku merasa telah berkontribusi banyak dalam membuat penonton marah sepanjang drama (karena karakterku), jadi di satu sisi, aku merasa menyesal. Tapi peran hanyalah sebuah peran, jadi aku meminta atas nama Eun Sung agar kalian memaafkannya," katanya.

Instagram Park Sung Hoon Diserbu Netizen

Akibat aktingnya yang sukses memancing emosi, Park Sung Hoon juga mendapat banyak hujatan dari netizen. Akun Instagram pribadinya sampai dibanjiri dengan komentar sinis dari penonton Queen of Tears, termasuk dari Indonesia. Tidak sedikit juga yang menyadari fenomena tersebut sebagai apresiasi terhadap kepiawaiannya dalam berakting.

"Bang habis ini pilih drama yang karakterny asik ya, kasian banget kamu dihujat sana-sini hanya karena peran drama. Padahal cuma akting.. luv u," tulis @6cm***. "Bang akting lu keren banget sampe cuma liat foto lu aja gw jadi ikutan kesel juga," tulis @nurfai***.

Drama Park Sung Hoon

Sebelum Queen of Tears, Park Sung Hoon telah membintangi banyak drama, seperti Review Notebook of My Embarrassing Days (2018), Justice (2019), Psychopath Diary (2019), dan Into the Ring (2020).

Nama Park Sung Hoon semakin dikenal secara global setelah membintangi serial The Glory yang tayang di Netflix pada 2022. Dia berperan sebagai Jeon Jae Joon, salah satu bagian dari kelompok siswa yang terus-menerus melecehkan Moon Dong Eun ( Song Hye Kyo) ketika mereka masih di sekolah menengah.

