7 Aktris yang Berperan Sebagai Ratu di Drama Korea Bertema Kerajaan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor bergenre sageuk bercerita sejarah atau kerajaan masa lampau. Genre sageuk bisa memadukan berbagai unsur, misalnya romansa, komedi, fantasi, thriller, namun dalam kerangka waktu di masa lalu.

Dikutip dari AllKpop, drama sageuk diartikan sebagai drama Korea sejarah yang mencakup unsur-unsur dari cerita rakyat dan mitologi Korea yang berfokus tokoh pangeran, raja, pahlawan terkenal. Mulanya, serial drama ini cenderung menceritakan kembali kisah-kisah sejarah atau mitologi. Namun, sageuk mengikuti tren kontemporer menggabungkan banyak genre lainnya.

Dari banyaknya drama saeguk sat ini, sejumlah aktris kerap muncul dan jadi langganan. Siapa saja mereka?

1. Kim Hye Soo

Kim Hye Soo berperan sebagai ratu Hwaryeong dalam drakor Under The Queen’s Umbrella. Berbeda dengan ratu pada umumnya yang bersifat Anggun. Kim Hye So memerankan sosok ratu yang berkepribadian amat sensitif, mudah marah, bahkan dirinya kerap kali melontarkan sumpah serapah. Bukan tanpa alasan, sikapnya yang demikian dipicu oleh tingkah kelima putranya yang sehari-hari gemar membuat kerusuhan di lingkungan istana. Sang ratu pun akhirnya bertekad mendidik putra-putranya menjadi pangeran yang cerdas nan bijaksana.

2. Park Min Young

Park Min Young memerankan sosok ratu istri dari Lee Yeok yang diangkat menjadi raja Joongjong. Namun, jabatan tersebut tak dirasa lama setelah 7 hari ia harus turun dari tahtanya karna disingkirkan oleh lawan politiknya. Meski kental dengan latar Kerajaan dan politik, namun drama kisah cinta antara Shin Chae Kyung dan Lee Yeok menjadi hal utama yang disorot.

3. Shin Hye Sun

Dalam drama Mr Queen aktris Shin Hye Sun memerankan sosok ratu yang jiwanya tertukar dengan seorang lelaki yang bekerja sebagai koki di istana kepresidenan. Film ini merupakan film yang bergenre komedi. Meski peran yang dibawakan oleh Shin Hye Sun cukup unik yakni dua karakter dan dua gender sekaligus namun ia berhasil memukau penonton dengan akting kocaknya.

4. Hyan Hyo Joo

Hyan Hyo Joo berperan sebagai Dong Yi dan Choi Suk Bin dalam drama saeguk Dong Yi. Ia menjadi pelayan istana yang kemudian menjadi selir Raja Sok Jong, hingga bisa melahirkan putra mahkota bernama Yeong Jo. Sebab itulah, setelah Yeong Jo lahir, Dong Yi berganti nama menjadi Choi Suk Bin dan beragam peristiwa mulai terjadi di Kerajaan.

5. Myung Se Bin

Myung Se Bin memerankan Min Soo Ryeon, yakni sebagai ratu bersama dengan Kim Joo Hyun sebagai Choi Sang Rok, ayah Choi Myung Yoon, yang juga dokter Kerajaan dalam drama Missing Crown Prince.

6. Jeon Jung Seo

Jeon Jung So memerankan Ratu Wo, dalam drama Queen Woo. Ratu Woo kehilangan suaminya dan terjebak di tengah perebutan kekuasaan dengan pangeran dari lima suku.

7. Lee Yo Won

Le Yo Won berperan sebagai ratu dalam drama The Great Queen Seondeok. Ia memerankan sosok ratu pertama di korea dalam cerita tersebut.

Dikutip dari Soompi, drama sageu terus berkembang dan tidak hanya tentang sejarah. Banyak di antaranya yang sebenarnya merupakan fusion sageuk yang diangkat dari webtoon atau novel. Drakor genre ini menayangkan gambaran budaya dan sistem sosial pada masa lampau, tapi itu tidak terlalu menjadi fokus fusion sageuk. Drakor sageuk uga menyertakan cerita tentang keluarga dan persahabatan.

TIARA JUWITA | MUTIARA RAUDHATUL JANNAH | LALA DITA PANGESTU | ANDIKA DWI | DINI DIAH | NUR QOMARIAH | MYESHA FATINA RACHMAN

