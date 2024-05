Mengenal Joe Alwyn Aktor Inggris yang Menyerukan Gencatan Senjata di Palestina

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor asal Inggris Joe Alwyn mendukung gencatan senjata permanen yang saat ini terjadi di Palestina, khususnya di Rafah. Ia juga bergabung dalam Artist4Ceasefire, ini gerakan kolektif para aktor dan aktris, pembuat film, dan artis lainnya untuk menyerukan gencatan senjata di Palestina.

Pada Senin, 13 Mei 2024, Alwyn membagikan posting Insta Story berisi poster bertuliskan, “Semua mata tertuju ke Rafah, gencatan senjata permanen sekarang!” Posting tersebut diunggah ulang oleh Alwyn di Insta Story pribadinya dari rekan sesama aktor, yakni Mark Ruffalo.

Siapa Joe Alwyn?

Joseph Matthew Alwyn, yang dikenal Joe Alwyn lahir di Tunbridge Wells, Kent, pada 21 Februari 1991. Ia tumbuh di London Utara, Alwyn mengembangkan minat dalam seni peran sejak masa remajanya.

Dikutip dari IMDb, Joe Alwyn, minat dia terhadap akting membawanya bergabung dengan National Youth Theatre pada 2009. Alwyn mengejar pendidikan formalnya di University of Bristol. Ia belajar sastra dan drama Inggris dan lulus pada 2012. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya di Royal Central School of Speech and Drama dan mendapatkan gelar sarjana dalam bidang akting pada 2015.

Pada 2016, ia debut melalui perannya sebagai Billy dalam Billy Lynn's Long Halftime Walk yang disutradarai oleh Ang Lee. Penampilannya dalam film ini membuka pintu untuk berbagai peran penting lainnya. Pada 2018, ia tampil dalam dua film bersejarah yang mendapat banyak pujian, Mary, Queen of Scots dan The Favourite. Pada 2019, Alwyn menunjukkan bakat aktingnya dalam film Harriet.

Dikutip dari Fandom, Joe Alwyn makin dikenal karena kedekatan dia dengan penyanyi terkenal Taylor Swift pada 2016. Taylor Swift merilis beberapa album di mana lagu-lagunya terinspirasi dari hubungannya dengan Alwyn, seperti Reputation, Lover, dan Folklore.

Dalam album Folklore yang dirilis Taylor Swift, Alwyn terlibat sebagai penulis lagu dengan nama pena William Bowery. Nama ini pertama kali muncul dalam dua lagu dalam album tersebut, yang membuat para penggemar berspekulasi tentang identitas sebenarnya dari William Bowery. Pada akhirnya, terungkap bahwa William Bowery adalah Joe Alwyn, yang juga ikut menulis lagu-lagu dalam album Evermore.

Taylor Swift dan Joe Alwyn memenangkan Grammy Award untuk Album Terbaik Tahun Ini untuk Folklore dan dalam pidato penerimaannya, Taylor Swift memberikan penghormatan khusus kepada Alwyn. Alwyn menyatakan, ia merasa tersanjung bisa berkolaborasi dengan Taylor Swift dalam pembuatan lagu-lagu tersebut.

Alwyn dan Taylor Swift menjaga hubungan mereka dari sorotan media, hanya beberapa kali tampil bersama di acara publik, seperti Golden Globes 2020. Sejak hubungannya dengan Swift berakhir pada 2023, Alwyn terlihat sibuk melanjutkan karier filmnya.

