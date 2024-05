Lee Sun Bin dan Kang Tae Oh Antusias Adu Akting di Potato Research Institute

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lee Sun Bin dan Kang Tae Oh dipastikan akan membintangi drama baru berjudul Potato Research Institute. Drama bergenre komedi romantis ini berlatar lembaga penelitian kentang di pedesaan.

Potato Research Institute merupakan kerja sama antara penulis Kim Ho Soo dan sutradara Kang Il Soo. Rencananya drama tvN ini akan tayang perdana pada paruh pertama tahun 2025.

Antusiasme Lee Sun Bin

Baca Juga: 7 Aktris yang Berperan Sebagai Ratu di Drama Korea Bertema Kerajaan

Lee Sun Bin akan berperan sebagai Kim Mi Kyung, seorang peneliti kentang dengan pengalaman 12 tahun di Potato Research Institute. Namun dia terlihat seperti seorang pengangguran di lingkungan sekitarnya. Tapi ketika mengucapkan istilah biologis, auranya sebagai peneliti langsung terlihat.

Kim Min Kyung diceritakan sedang mengerjakan proyek rahasia membuat kentang atas namanya sendiri. Di tengah perjalanan mengerjakan proyek itu dia menjalin hubungan asmara dengan So Baek Ho, direktur baru Potato Research Institute.

Lee Sun Bin menunjukkan antusiasnya membintangi drama tersebut. “Saya sangat senang dan gembira bisa bekerja dengan drama TVN untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Saya merasa bersemangat untuk menunjukkan sisi baru saya kepada pemirsa," katanya.

Drama comeback Kang Tae Oh

Baca Juga: Perjalanan Karier Wi Ha Joon hingga Dapat Penghargaan Rising Stsr dari First Brand Award

Sedangkan Kang Tae Oh akan berperan sebagai So Baek Ho. Sosoknya digambarkan sangat mempesona dengan penampilan visualnya dan bersuara lembut. Tapi tidak seperti penampilannya, perilakunya sederhana dan tidak terduga.

Drama ini akan menjadi drama pertama Kang Tae Oh setelah menyelesaikan wajib militernya. Setelah populer lewat drama Extraordinary Attorney Woo, dia menjalani wajib militer pada 20 September 2022, dan telah menyelesaikan tugasnya pada 19 Maret 2024.

Kang Tae Oh mengaku sedikit gugup dengan proyek pertama setelah wajib militer. Namun dia sangat antusias bisa kembali menyapar penggemarnya lewat drama ini. "Saya akan bekerja keras dalam syuting dengan penuh kegembiraan seperti yang telah ditunggu-tunggu oleh pemirsa, jadi tolong tunjukkan banyak minat dan antisipasi untuk Potato Research Institute," katanya.

Profil singkat Lee Sun Bin dan Kang Tae Oh

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Lee Sun Bin awalnya debut di industri hiburan Korea Selatan sebagai anggota girl group JQT pada tahun 2011. Namun grup itu bubar pada Februari 2012. Karier aktingnya dimulai pada tahun 2014 setelah membintangi drama sejarah Tiongkok Saint Wang Xizhi. Di tahun yang sama ia juga berpartisipasi sebagai kontestan dalam acara menyanyi CCTV Finding Liu San Jie, dan Gala Tahun Baru.

Perjalanan kariernya di dunia peran terus berlanjut dan semakin meningkat setelah membintangi Madame Antoine: The Love Therapist, diikuti dengan beberapa penampilan cameo dalam drama dan film. Termasuk OCN Squad 38, Missing O, Sketch, Okay Madam.

Sementara Kang Tae Oh memulai debutnya sebagai bagian dari grup aktor 5urprise di bawah Fantagio dengan serial web After School: Lucky or Not. Lalu ia telah muncul dalam peran pendukung dalam drama The Tale of Nokdu, My First First Love, Run On dan Doom at Your Service.

Kang Tae Oh menjadi peran utama sebagai Lee Jun Ho dalam drama berbasis hukum Extraordinary Attorney Woo pada Juni 2022 yang membuatnya semakin terkenal. Bertindak sebagai bagian dari tim litigasi, chemistry-nya dengan Park Eun Bin membuat para penggemar terkesan.

SOOMPI

Pilihan editor: Lee Sun Bin Geram Dituduh Beri Kesaksian Palsu di Persidangan Mantan Agensinya