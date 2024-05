NewJeans akan Menjadi Tamu 2 Days & 1 Night, Acara Variety Show Korea

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - NewJeans dijadwalkan tampil sebagai tamu di acara 2 Days & 1 Night. Pada 12 Mei 2024, Xportsnews melaporkan, NewJeans telah menyelesaikan syuting untuk satu episode dari acara 2 Days & 1 Night Season 4 di Cheorwon, Gangwon.

Laporan Soompi, Selasa, 14 Mei 2024, dikutip Antara, kegembiraan makin memuncak di antara penggemar saat foto-foto muncul secara daring, menangkap NewJeans bersama anggota 2 Days & 1 Night berdiri di tengah ladang luas selama syuting.

"Benar bahwa NewJeans akan muncul di 2 Days & 1 Night. Mereka baru-baru ini menyelesaikan syuting, dan episode mereka dijadwalkan akan ditayangkan pada pertengahan Juni. Silakan periksa detail lebih lanjut, termasuk tujuan perjalanan mereka, melalui acara tersebut,” keterangan KBS2 pada Senin, 13 Mei 2024.

Saat ini, NewJeans bersiap comeback dengan single mereka How Sweet pada 24 Mei 2024.

Tentang 2 Days & 1 Night

2 Days & 1 Night acara variety show Korea Selatan yang populer dikenal 1N2D disiarkan di KBS2 sejak 5 Agustus 2007. Acara ini salah satu dari dua segmen utama dalam program Happy Sunday, bersama dengan The Return of Superman. 1N2D tayang setiap pekan, dan episode-episodenya juga diunggah dengan teks bahasa Inggris di YouTube melalui saluran KBS.

Dikutip dari Fandom, dengan moto Real Wild Road Variety, 1N2D mengusung konsep perjalanan ke berbagai tempat menarik di Korea Selatan, termasuk pulau lepas pantai. Para pemeran melakukan berbagai misi selama perjalanan, seperti saat makan atau waktu tertentu dalam sehari, untuk mendapat hadiah berupa makanan khas daerah yang dikunjungi.

Sejak awal penayangannya, acara ini telah mengalami beberapa perubahan susunan anggota. Pemeran dalam acara ini termasuk Yeon Jeong Hun, DinDin, Kim Jong Min, Moon Se Yoon, Kim Seon Ho, Kim Won Shik, Kim Joon Ho, Defconn, Jung Joon Young, dan Na In Woom. Meskipun berubah, acara ini tetap mempertahankan format dasarnya, para anggota melakukan perjalanan ke seluruh Korea Selatan dan menjalankan berbagai misi yang menghibur.

1N2D awalnya didahului oleh acara Are You Ready, yang menampilkan sebagian besar anggota awal 1N2D seperti Kang Ho-dong, Lee Soo-geun, Kim Jong-min, dan Eun Jiwon. Namun, Are You Ready dibatalkan karena rating pemirsa yang rendah dan digantikan oleh 1N2D setelah 12 episode.

Acara ini pertama kali ditayangkan dengan pemeran Kang Ho-dong, Lee Soo-geun, Kim Jong-min, Eun Jiwon, Noh Hong-chul, Ji Sang-ryul, dan Sanggeun pada 5 Agustus 2007. Seiring waktu, acara ini mengalami beberapa perubahan anggota.

