5 Kontroversi Sydney Sweeney, Aktris Amerika yang Sedang Naik Daun

TEMPO.CO, Jakarta - Sydney Sweeney, aktris muda Amerika yang terkenal lewat perannya di serial HBO "Euphoria", kini tengah berada di puncak popularitasnya. Film terbarunya, "Anyone But You", sukses di box office, dan dia baru saja debut sebagai Spider-Woman di film "Madame Web". Namun, di balik kesuksesannya, Sweeney juga tak luput dari kontroversi. Beberapa perannya dan kehidupannya di luar layar menuai kritik dari berbagai pihak. Berikut deretannya.

1. Adegan Vulgar di "Euphoria"

Dikutip dari Business Insider, Sweeney memerankan karakter Cassie Howard di "Euphoria", seorang remaja yang berjuang dengan kecanduan, masalah kesehatan mental, dan eksplorasi seksual. Peran ini membuatnya mendapatkan banyak pujian, namun juga kritik karena beberapa adegannya yang dianggap terlalu vulgar dan eksplisit.

Beberapa kritikus menganggap bahwa adegan-adegan tersebut tidak perlu dan mengeksploitasi Sweeney sebagai aktris muda. Mereka khawatir bahwa adegan-adegan tersebut dapat berdampak negatif pada kesehatan mental remaja dan memberikan gambaran yang tidak realistis tentang seksualitas.

Sejumlah adegan itu dikabarkan tidak disukai keluarganya, bahkan saat menonton film Euphoria, keluarga Sweeney walk out.

2. Kehidupan Media Sosial

Aktor pemeran Spider-Woman tersebut sering membagikan foto dan videonya di media sosial, yang menuai komentar dan kritik dari netizen. Beberapa orang menganggap bahwa dia terlalu terbuka tentang kehidupan pribadinya, terutama mengenai hubungannya dan aktivitas seksualnya.

Netizen berpendapat bahwa Sweeney seharusnya lebih berhati-hati dalam membagikan informasi pribadinya di media sosial, mengingat statusnya sebagai figur publik. menanggapi kritik ini dengan mengatakan bahwa dia memiliki kontrol penuh atas tubuhnya. Ia pun mengatakan bahwa ia hanya ingin bersenang-senang dan mengekspresikan diri.

3. Tak Cocok Perankan Spider-Woman

Baru-baru ini, Sweeney memerankan karakter Spider Woman dalam film "Madame Web". Peran ini menuai kritik dari beberapa penggemar komik Spider Man yang menganggapnya tidak cocok untuk memerankan karakter ikonik tersebut. Film ini dianggap memiliki cerita yang lemah, efek visual yang buruk, dan pengembangan karakter yang kurang memuaskan.

4. Sebut Gaji Aktor Tak Memadai

Dikutip dari Looper, Sweeney pernah membuat komentar tentang gaji aktor yang memicu kontroversi. Dia mengatakan bahwa aktor tidak dibayar cukup dan bahwa dia harus bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan yang layak. Komentar ini dikritik oleh beberapa orang yang menganggap bahwa Sweeney tidak bersyukur atas kesuksesannya dan tidak memahami perjuangan orang lain di luar industri hiburan.

5. Pandangan tentang Aktivisme

Sydney Sweeney pernah menuai kontroversi saat mengemukakan pandangannya terhadap gerakan aktivis. Meskipun ia merupakan aktivis LGBTQ+, tetapi dalam sebuah wawancara ia mengatakan tidak ingin menjadi aktivis dan lebih suka fokus pada pekerjaannya sebagai aktris. Pernyataan ini memicu kecaman dari beberapa orang yang menganggapnya tidak peduli dengan isu-isu sosial dan politik. Sweeney kemudian meminta maaf atas pernyataannya dan mengatakan bahwa dia mendukung gerakan aktivis dan ingin menggunakan platformnya untuk menyuarakan isu-isu penting.

