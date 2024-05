Pemeran Drakor The Midnight Romance in Hagwon

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor The Midnight Romance in Hagwon akan menggantikan Queen of Tears di tvN. Drama ini tayang setiap Sabtu dan Minggu mulai 11 Mei 2024. The Midnight Romance in Hagwon bercerita, lingkungan yang terkenal sebagai pusat pendidikan swasta di Daechi, Korea Selatan. Seorang instruktur yang tanpa lelah membantu siswa bernama Lee Joon Ho (Wi Ha Joon) untuk diterima di universitas bergengsi.

Pemeran The Midnight Romance in Hagwon

1. Wi Ha Joon

Wi Ha Joon lahir di Soan-myeon, Wando County, 5 Agustus 1991. Ia naungan agensi MSTeam Entertainment. Wi Ha Joon menempuh pendidikan di Universitas Sungkyul di Fakultas Teater dan Film, Jurusan Teater. Ia memulai debut pada 2015 dengan film Coin Locker Girl.

2. Jung Ryeo Won

Jung Ryeo Won adalah aktris naungan H& Entertainment. Ia lahir di Seoul, 21 Januari 1981. Ia pindah ke Australia pada 1992. Ia lulusan dari Griffith University dengan gelar bisnis internasional. Jung Ryeo Won memulai debutnya sebagai penyanyi di grup Chakra, ia kemudian beralih ke akting setelah grupnya bubar pada 2006.

Ia mencapai ketenaran melalui drama televisi My Name Is Kim Sam Soon pada 2005. Ia membintangi beberapa serial lainnya serta menjadi pembawa acara realitas Art Star Korea pada 2014.

3. So Ju Yeon

So Ju Yeon adalah model dan aktris Korea Selatan di bawah agensi LSAC Model. Ia pernah memerankan Dr. Romantis 2 dan muncul di MV Lemon” ADOY. Ju Yeon memulai debut film aktingnya di The Whispering dan serial televisi Not Alright, But It's Alright. Ia juga pernah menjadi pemeran utama dalam My Healing Love dan I Hate Going To Work.

4. Gil Hae Yeon

Gil Hae Yeon adalah seorang aktris Korea Selatan. Ia pernah berperan dalam serial televisi Goodbye Mr. Black, Working Mom Parenting Daddy, Possessed, Something in the Rain, One Spring Night, dan Woman of 9.9 Billion.

