Prediksi Setlist Konser Kyuhyun Super Junior di Jakarta 18 Mei 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota termuda dari grup K-pop Super Junior, Kyuhyun akan menggelar konser di Tennis Indoor Senayan, Jakarta pada Sabtu, 18 Mei 2024. Konser solo bertajuk "Restart" itu akan digelar bertepatan dengan konser NCT Dream “The Dream Show 3: DREAM( )SCAPE” di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK).

Namun, berbeda dengan konser NCT Dream di Indonesia yang masuk ke dalam perjalanan awal tur grup keluaran SM Entertainment tersebut, konser solo Kyuhyun di Indonesia merupakan konser penutup dari rangkaian 2024 Kyuhyun Asia Tour. Sebelumnya, penyanyi kesayangan Kyupiter (nama penggemar Kyuhyun) ini sudah melakukan perjalanan ke berbagai kota di negara Asia lainnya, seperti Seoul, Singapura, Hong Kong, Kuala Lumpur, Osaka, Yokohama, Taipei, dan Bangkok.

Menurut jadwal atau rundown acara yang dirilis CK Star Entertainment Indonesia selaku promotor, pembukaan gerbang (open gate) akan dilakukan pukul 13.00 WIB. Untuk konsernya sendiri baru benar-benar akan dimulai pada 19.00 WIB.

Berdasarkan setlist di negara lain yang telah diumumkan Antenna Music sebagai agensi baru yang menanungi Kyuhyun, setlist yang diterapkan di semua negara hampir semuanya sama. Ia hanya menambahkan atau mengganti satu sampai dua lagu yang disesuaikan dengan negara yang ia datangi, seperti menyanyikan lagu "I Don’t Know How to Resist Myself" di Bangkok serta "Beautiful "Terminal", dan "Happy End" di Jepang.

Setlist Konser Kyuhyun Super Junior

Berikut prediksi daftar lagu (setlist) yang akan dibawakan Kyuhyun di konser Jakarta:

Restart Dreaming A Million Pieces Slow, Slowly Illusion Aewol-ri Thanks To You Just the way we love Destiny Confession Is Not Flashy Time with you Flying, deep in the night Together Devil + Black Suit + Sorry, Sorry (Super Junior) Idol (Yoasobi) At Gwanghwamun Daystar Moving On The Story Behind Rainbow

