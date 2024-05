Wedding Anniversary BaekHong Queen of Tears, Bikin Netizen Gagal Move On

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Queen of Tears memang sudah berakhir, tapi masih ramai dibicarakan. Apalagi hari ini, Selasa 2 Mei 2024, foto-foto romantis pasangan Baek Hyun Woo dan Hong Hae In dirilis melalui akun Instagram tvN Drama. Unggahan itu mengundang reaksi beragam dari penggemar drama.

Ada beberapa foto yang menunjukkan momen manis antara Baek Hyun Woo, yang diperankan Kim Soo Hyun, dan Hong Hae In, yang diperankan Kim Ji Won. Di antaranya foto saat mereka menikmati masa-masa ini sebagai pengantin baru dan berbulan madu di Jerman.

Wedding Anniversary Baek Hyun Woo dan Hong Ha In

Foto pertama menunjukkan Baek Hyun Woo dan Hong Hae In hendak berciuman sambil membaca buku. Ada juga foto saat mereka berboncengan naik sepeda, dan selfie. Unggahan itu ditutup dengan foto tangan mereka bergandengan.

Dari keterangan unggahannya, foto-foto itu seolah menunjukkan kepada anak mereka yang bertanya ulang tahun pernikahan kedua orang tuanya. "Soobin: Kapan ulang tahun pernikahan ibu dan ayah? Baekhong: Hari ini," tulis keterangan itu.

Berarti Baek Hyun Woo dan Hong Hae In diceritakan menikah pada 2 Mei 2020. "Untuk merayakan ulang tahun pernikahan Baek Hyun Woo dan Hong Hae In. kami mempersembahkan kepada kalian beberapa foto pengantin baru yang indah yang diperoleh tvN," tulis keterangan itu.

Netizen gagal move on

Unggahan itu tentu mengundang reaksi beragam dari penggemar drama Queen of Tears. Di antararanya mereka menyadari nama anak Baek Hyun Woo dan Hong Hae In yang ditampilkan sekilas di episode terakhir bernama Soobin. "Benerkan namanya soobin walau gak dijelasin di ending namanya siapa," tulis akun @ekky******.

Penggemar lainnya menilai unggahan itu membuat banyak orang gagal move on, tidak bisa melupakan kisah cinta Baek Hyun Woo dan Hong Hae In. "Terpantau semua orang gamon (gagal move on), meskipun begitu selamat anniversary pernikahan yang ke 4 baekhong, semoga lanjut real life yaa," tulis akun @ilh****.

"Kalo kata aku mah drama udah usai tapi foto masih belum usai, itu maksudnya apa mau bikin tambah gamon hah," tulis akun @cic*******.

Tak hanya itu, penggemar pun berharap Kim Soo Hyun dan Hong Hae In menjalin hubungan nyata. "Selamat ulang tahun pernikahan yang ke 4 untuk pasangan terfavorite kami hong hae-in baek hyun-woo. Semoga rumah tangga kalian langgeng sampe ke dunia nyata," tulis akun @dear******.

Episode spesial Queen of Tears

Queen of Tears akan menghadirkan siaran spesial pada hari Sabtu dan Minggu ini, 4-5 Mei 2024. Episode itu akan menceritakan berbagai hal, termasuk komentar adegan terkenal dari para aktor dan aktris, serta pembicaraan di balik layar, seperti dikutip dari laman News1.

Queen of Tears menceritakan perjuangan Hong Hae In dan Baek Hyun Woo memperjuangkan keutuhan rumah tangga mereka. Di tengah beragam masalah seperti pekerjaan dan konflik keluarga. Sebanyak 16 episode drama ini sudah ditayangkan hingga 28 April 2024. Menurut Nielsen Korea, rating drama itu tercatat 24,9, melampaui Crash Landing on You.

