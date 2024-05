Mengenal 8 Pemeran Drakor The 8 Show

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix akan meluncurkan serial atau drama Korea (drakor) The 8 Show yang dijadwalkan rilis pada Jumat, 17 Mei 2024. Serial ini diadaptasi dari webtoon populer karya Bae Jin Soo, yaitu Money Game dan sekuelnya Pie Game. The 8 Show mengisahkan delapan individu yang terjerat dalam kesulitan finansial dan menerima undangan misterius untuk berpartisipasi dalam permainan yang berisiko tinggi.

Pemeran The 8 Show

1. Ryu Jun Yeol

Ryu Jun Yeol adalah aktor asal Korea Selatan. Ia bergabung dengan C-JeS Entertainment pada Juli 2015. Ryu Jun Yeol menempuh pendidikan di Universitas Suwon dengan jurusan Teater dan Film. Karir aktingnya mulai menanjak pada 2015 dengan peran pendukung dalam film "Socialphobia" dan serial The Producers serta Reply 1988. Hingga kini, Ryu Jun Yeol telah memenangkan 18 penghargaan dan tampil dalam lebih dari 15 iklan.

2. Chun Woo Hee

Chun Woo Hee adalah aktris Korea Selatan yang lahir pada 20 April 1987. Chun Woo Hee bergabung dengan H& Entertainment. Ia memulai debut aktingnya pada 2004, namun baru dikenal luas lewat peran pendukungnya sebagai remaja pemberontak dalam film box-office Sunny (2011). Pada 2014, Chun Woo Hee meraih pujian kritis atas peran utamanya dalam film Han Gong-ju yang menceritakan tentang seorang wanita muda yang mencoba melanjutkan hidupnya setelah mengalami trauma.

3. Park Jeong Min

Park Jeong Min adalah aktor, penyanyi, penulis lirik, dan penulis asal Korea Selatan. Ia memenangkan penghargaan Aktor Pendukung Terbaik di Blue Dragon Film Awards ke-41. Pada 2021, ia membintangi miniseri Netflix Hellbound, menandai peran utama pertamanya di layar kecil dalam lima tahun. Selain berakting, Park Jeong Min adalah penulis buku terlaris A Useful Person dan memiliki toko buku serta kafe bernama Book, Night, Day di Seoul.

4. Lee Yeol Eum

Lee Yeol Eum adalah aktris Korea Selatan yang memulai debutnya di drama TVN High School King of Savvy pada 2014, ia mendapat peran utama pertamanya. Ia juga dikenal lewat drama Longing Heart pada 2018 dari OCN dan drama sejarah Queen: Love And War pada 2019, ia berperan sebagai pemeran utama wanita kedua.

5. Park Hae Joon

Park Hae Joon, nama panggung dari Park Sang Woo, adalah aktor Korea Selatan yang memulai kariernya di teater pada 2007. Ia tampil dalam peran kecil di film Helpless dan drama Jeon Woo Chi pada 2012. Peran pendukungnya dalam drama Incomplete Life (2014) memberinya pengakuan luas.

Peran utama pertamanya dalam Fourth Place (2015). Ia juga muncul dalam drama Doctor Stranger (2014) dan My Beautiful Bride (2015). Ia juga membintangi drama The World of Married sebagai pemeran utama pria. Pada 2010, ia menikah dengan aktris Oh Yoo Jin.

6. Lee Joo Young

Lee Joo Young adalah aktris Korea Selatan yang bergabung dengan agensi Ace Factory. Ia memulai debutnya di film Behinds pada 2011 dan belajar Teater dan Film di Universitas Kyung Hee. Ia mendapat peran utama pertamanya dalam drama Horror Delivery Service pada 2016. Ia pernah mendapat penghargaan di KBS Drama Awards 2019 sebagai Aktris Drama Pendek Spesial.

7. Moon Jung Hee

Moon Jung Hee adalah aktris Korea Selatan yang memulai debutnya pada 2000 dalam film I Wish I Had a Wife. Ia belajar di Universitas Seni Nasional Korea dan bisa berbahasa Inggris dan Prancis. Moon Jung Hee memenangkan Penghargaan PD di SBS Drama Awards 2008 untuk My Sweet City dan Daughter in Law, serta Aktris Pendukung Terbaik di KBS Drama Awards 2009 untuk Empress Chun Chu.

8. Bae Sung Woo

Bae Sung Woo adalah aktor Korea Selatan yang memulai debut aktingnya di drama televisi Conspiracy in the Court pada 2007. Ia memiliki karier yang produktif, terutama dalam film, termasuk Inside Men (2015), Remember You (2016), My New Sassy Girl (2016), Because I Love You (2017), dan The King (2017).

