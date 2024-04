Queen of Tears Jadi Drama Rating Tertinggi di tvN, Salip Crash Landing on You

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Episode terakhir Queen of Tears mencatat sejarah baru sebagai drama dengan rating tertinggi di tvN, mengalahkan Crash Landing on You (2019). Queen of Tears episode 16 yang tayang pada Ahad, 28 April 2024 itu berhasil memperoleh rata-rata rating nasional sebesar 24,850 persen.

Sebelumnya, Crash Landing on You yang bertahan menjadi drama dengan rating pemirsa tertinggi dari semua drama dalam sejarah tvN. Episode terakhir drama yang dibintangi Hyun Bin dan Son Ye Jin itu mencetak rata-rata rating nasional sebesar 21,683 persen pada Februari 2020.

Queen of Tears dan Pemainnya Paling Banyak Dibicarakan

Queen of Tears juga menyapu posisi teratas dalam peringkat drama dan aktor paling menarik pekan lalu. Selama tujuh pekan berturut-turut, Queen of Tears terus berada di peringkat pertama dalam daftar mingguan drama TV yang paling banyak menarik perhatian Good Data Corporation.

Para pemainnya turut masuk ke dalam daftar 10 besar pemeran drama paling menarik. Kim Soo Hyun tetap di No. 1, diikuti oleh Kim Ji Won di No. 2, Park Sung Hoon di No. 6, Kwak Dong Yeon di No. 8, dan Lee Mi Sook di No. 10.

Good Data Corporation menentukan peringkat setiap minggunya dengan mengumpulkan data dari artikel berita, postingan blog, komunitas online, video, dan media sosial tentang drama yang sedang ditayangkan atau akan segera ditayangkan.

Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won Ucapkan Terima Kasih

Kim Soo Hyun mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para penonton Queen of Tears menjelang penayangan episode terakhir, semalam. "Terima kasih telah memberikan begitu banyak cinta kepada 'Queen of Tears'. Aku bahagia karenamu," katanya.

Sementara, Kim Ji Won mengaku sedih karena drama ini harus berakhir. "Karena kami menghabiskan waktu yang lama untuk syuting, saya sangat menantikannya sambil merasa gugup dan bersemangat, dan saya merasa sedih memikirkan bahwa ini sudah berakhir," katanya.

Selain menjadi pemeran utama, Kim Ji Won rupanya juga sangat menikmati Queen of Tears sebagai penonton. "Saya sangat menikmati menonton drama ini sebagai salah satu pemirsanya, dan terima kasih banyak karena telah mencintai dan menikmati drama kami," katanya.

