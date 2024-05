Lee Joo Bin 16 Tahun Berkarier, Beli Barang Mewah Setelah Main di Queen of Tears

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lee Joo Bin mengingat kembali masa-masa awal kariernya sebagai aktris. Penggemar Queen of Tears tentu tidak asing dengan sosok Cheon Da Hye, yang diperankan Lee Joo Bin. Kini setelah 16 tahun debut namanya semakin populer.

Lee Joo Bin memulai debutnya di industri hiburan Korea Selatan sebagai model video klip "Song Calling You" SS501 pada tahun 2008. Dia bermimpi menjadi aktris namun tidak pernah serius dengan hal itu. Djuga sempat menjadi anggota girl group Rainbow, namun keluar menjelang debut grupnya.

“Saya mencoba menjadi seorang idola setelah mendengar bahwa saya bisa menjadi seorang aktor, tetapi saya menyadari bahwa saya tidak memiliki bakat apa pun dan meninggalkan perusahaan setelah masuk perguruan tinggi," kata wanita 35 tahun itu.

Setelah menyelesaikan studinya, dia bekerja paruh waktu dan menjadi model. Mulai berakting justru saat dia berusia 27 tahun. Dimulai dari drama Whisper tahun 2017, Be Melodramatic tahun 2019, She Would Never Know tahun 2021, Money Heist Korea Joint Economic Area tahun 2022, dan Money Heist Korea Joint Economic Area II.

Peran dalam Queen of Tears

Tak dipungkiri, perannya sebagai Cheon Da Hye dalam Queen of Tears menarik perhatian pecinta drama Korea. Cheon Da Hye yang awalnya menipu keluarga Hong, ternyata bisa berubah setelah melihat ketulusan cinta Hong So Cheol, adik Hong Hae In.

Lee Joo Bin mengaku ini pertama kalinya berperan sebagai penipu. Dia sendiri tidak menyangka karatker Cheon Da Hye akan terlihat buruk di mata penonton. “Saya merasa bersalah dan bingung karena harus terus menipu orang seperti ini,” ujarnya tentang Hong So Cheol yang diperankan Kwak Dong Yeon.

Kalau sebagai Cheon Dae Hye, dia tampil anggun mengenakan barang-barang mewah. Namun sehari-hari, dia mengaku lebih mirip saat Cheon Da Hye tinggal di Yongduri, kampung halaman Baek Hyun Woo, kakak iparnya. Bahkan berkat tampil di Queen of Tears dia pertama kali membeli pakaian mewah dengan uang sendiri.

“Di awal drama, saya tidak ingin pemirsa mengetahui bahwa Da Hye selingkuh, jadi saya memutuskan untuk 'menekankan gaya'. Dia membeli pakaian mewah, membayangkan penampilan menantu perempuan chaebol. Saya menerima sponsor, tapi saya juga membelinya sendiri," ujarnya.

Proyek selanjutnya drama kriminal

Bersamaan dengan penanyangan Queen of Tears, film yang dibintanginya The Roundup: Punishment juga ditayangkan. Dalam debut film pertamanya ini, Lee Joo Bin berperan sebagai Han Ji Soo, seorang penyelidik tim investigasi cyber Badan Kepolisian Metropolitan Seoul.

Meski gugup berakting dengan Ma Dong Seok, dia mengaku banyak mendapat pelajaran. "Dia mendorongku untuk santai saja, jadi aku menyelesaikan syuting lebih lancar dari yang diharapkan. Senior Ma memandang editor hari itu dan berkata, 'Selesai, itu saja," ujarnya.

Setelah Queen of Tears, Lee Joo Bin akan membintangi drama kriminal berjudul Guardians. Drama itu ditulis oleh Noh Min Kyung serta disutradarai oleh Jeong Ji Hyun dan Park Ji Hyun. Ceritanya tentang orang-orang yang berjuang untuk melengkapi hukum yang tidak sempurna.

Belum diketahui karakter apa yang diperankan. Tapi aktris kelahiran 18 September 1989 itu, ingin berperan sebagai sebagai warga negara biasa. “Saya telah memainkan banyak peran glamor, peran yang pertama-tama menonjolkan penampilan saya. Saya ingin berperan sebagai pekerja kantoran dan siswa yang sedang ujian, dan saya ingin membicarakan hal-hal kecil di antara orang-orang," katanya seperti dikutip dari laman Sport Seoul via Daum.

