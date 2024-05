Fakta-fakta Menarik Episode Baru Film The Lord Of The Rings

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ada beberapa informasi menarik terkait episode terbaru film laris The Lord of the Rings yang sedang dalam proses penggarapan. Franchise ini akan menyuguhkan film baru yang akan disutradarai oleh Andy Serkis dan diproduseri oleh Peter Jackson. Diberi judul The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, film ini akan membawa beberapa fakta menarik.

Salah satu fakta yang menarik adalah bahwa sang sutradara, Andy Serkis, juga akan berperan dalam film tersebut. Sebagai penghidup karakter Gollum dalam trilogi The Lord of the Rings, kehadiran Serkis sebagai sutradara dan bintang utama tentu menjadi sorotan. Meskipun detail ceritanya masih dirahasiakan, kemungkinan besar film ini akan mengisahkan peristiwa sebelum Gollum mencoba merebut The One Ring di Gunung Doom.

Andy Serkis sendiri dikenal tidak hanya sebagai aktor Hollywood, tetapi juga sebagai ahli dalam teknologi motion-capture. Perannya sebagai Gollum merupakan salah satu contoh keahliannya dalam menciptakan karakter epik dengan teknologi ini. Kembalinya Serkis untuk memerankan karakternya di film baru ini menjadi hal yang patut dinantikan.

Judul film baru Lord of the Rings ini, The Hunt for Gollum, mirip dengan sebuah film buatan fans yang dirilis pada tahun 2009. Film tersebut menceritakan upaya Gandalf dan Aragorn dalam mencari Gollum yang diyakini mengetahui keberadaan The One Ring. Meskipun film buatan fans, ceritanya menarik dan menggambarkan kostum dan riasan yang mirip dengan versi aslinya.

Aktor Andy Serkis mengenakan kostum ketat khusus yang akan diubah melalui bantuan CGI menjadi karakter Gollum dalam film Lord of the Ring. Boredpanda.com

Film ini mengadaptasi cerita dari novel karya J.R.R. Tolkien, terutama dari buku The Fellowship of the Ring. Cerita ini terjadi antara peristiwa pesta ulang tahun Bilbo Baggins dan misi pertama Frodo Baggins. Dalam filmnya, Gandalf memerintahkan Aragorn untuk mencari dan memburu Gollum sebagai bagian dari upaya untuk melindungi The One Ring.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Kemunculan Gollum di film The Fellowship of the Ring memang terbatas, tetapi perannya sangat penting dalam memicu peristiwa utama dalam cerita. Episode film The Hunt for Gollum diharapkan akan memberikan sudut pandang baru tentang karakter Gollum, yang akan diperankan kembali oleh Andy Serkis. Dengan mengambil sudut pandang Gollum, penonton akan melihat karakter seperti Aragorn dan Gandalf dari sudut pandang yang berbeda.

Meskipun film ini mengambil dasar cerita dari novel JRR Tolkien, namun tidak mengadaptasi cerita penuh dari sebuah judul novel tertentu. Film ini akan memperluas cerita yang telah dibangun oleh Tolkien sebelumnya, karena referensi tentang momen perburuan Gollum dalam novelnya relatif singkat. Karenanya, Peter Jackson harus menulis cerita asli untuk film ini.

Dijadwalkan rilis pada 2026 mendatang, film The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, akan membawa sesuatu yang baru bagi franchise tersebut. Dengan pengarahan Andy Serkis dan adaptasi cerita yang menarik, film ini menjadi sebuah proyek yang sangat dinantikan oleh para penggemar.

YOUTUBE | REDDIT | END GADGET | EN AS

Pilihan editor: Mengintip The Lord of The Rings: The Hunt For Gollum yang Akan Tayang 2026