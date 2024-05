Fan Meeting Kim Ji Won dan Kim Soo Hyun Digelar Bersamaan, Di Mana Lokasinya?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Ji Won akan menggelar fan meeting untuk pertama kalinya pada 22 Juni 2024. Ini pertama kalinya dia menyapa penggemar secara lebih intim setelah 14 tahun debut di industri hiburan Korea Selatan. Selain itu yang menarik perhatian, pada tanggal yang lama lawan mainnya dalam Queen of Tears, Kim Soo Hyun juga menggelar fan meeting.

Fan meeting Kim Ji Won bertajuk Be My One akan digelar di Shinhan Card SOL Pay Square Live Hall, Mapogu, Seoul, Korea Selatan.

Hadiah untuk penggemar

Melalui agensinya, HighZium Studio, Kim Ji Won berharap fan meeting pertamanya ini sebagai hadiah untuk penggemarnya. "Saya sudah sangat bersemangat bisa menghabiskan waktu lebih dekat dengan penggemar. Saya bekerja keras untuk itu. bersiaplah, jadi tolong nantikan itu," katanya melaui video yang diunggah di kanal Youtube agensinya.

Seperti makna yang tersirat dalam judul Be My One. Aktris 32 tahun itu secara khusus akan menunjukkan kehangatan dan kasih sayang dengan penggemarnya.

Perjalanan karier Kim Ji Won

Selama 14 tahun berkarier, Kim Ji Won telah menunjukkan kemampuan akting yang solid. Dia telah tampil dalam beberapa drama populer seperti The Heirs, Descendants of the Sun, Fight for My Way, Arthdal Chronicles, My Liberation Notes, dan yang terbaru Queen of Tears.

Fan meeting Kim So Hyun

Sebelumnya, Kim So Hyun juga mengumumkan bahwa dia akan menggelar fan meeting tur Asia. Negara pertama yang disambanginya adalah Jepang.

Pemeran Baek Hyun Woo itu akan menyapa penggemarnya pada tanggal 22 dan 23 Juni 2024, di Yokohama Pia Arena MM. Fan meeting-nya berjudul 2024 KIM SOO HYUN ASIA TOUR in Japan 'EYES ON YOU.

"Terima kasih untuk selalu mendukung Kim Soo Hyun. Kim Soo-hyun, yang mendapatkan popularitas dengan memerankan Baek Hyun Woo dalam drama 'Queen of Tears' yang memikat hati pemirsa di seluruh dunia, akan menemui penggemar Jepang. Nantikan KIM SOO HYUN ASIA TOUR in JEPANG 'EYES ON YOU' yang akan diselenggarakan pada bulan Juni," tweet akun official Kim Soo Hyun Jepang.

Ekspektasi penggemar terhadap fan meeting ini tentu sangat besar. Apalagi keduanya sukses memerankan drama populer Queen of Tears. Sambutan yang luar biasa dari penggemar tersebut, membuat drama ini mencapai rating tertinggi di tvN.

SPORT CHOSUN | STAR NEWS KOREA

