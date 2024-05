NewJeans akan Meluncurkan How Sweet

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - NewJeans sedang bersiap untuk comeback dengan perilisan How Sweet, sekaligus mempersiapkan langkah besar untuk penggemar musik Jepang. NewJeans akan merilis single baru How Sweet pada 24 Mei 2024 dengan double title track, yaitu How Sweet dan Bubble Gum

Dikutip dari Billboard, pencapaian NewJeans tidak hanya terbatas tangga lagu Korea, tetapi juga mencakup pengakuan global. NewJeans dianggap salah satu kekuatan yang diperhitungkan di panggung musik internasional. Grup ini juga pernah menerima penghargaan Group of the Year di acara Billboard Women in Music 2024.

1. Jadwal Rilis How Sweet

How Sweet menunjukkan ambisi NewJeans untuk terus mengangkat namanya di panggung internasional dengan gaya mereka yang unik dan musik yang memikat, dikutip dari Times of India.

2. Foto Album

NewJeans merilis foto album terbarunya How Sweet pada 26 April 2024. Sampul album ini menampilkan foto dan desain yang mengadopsi sentuhan kuat city pop era ’90-an. Para anggota NewJeans mengkreasikan ulang gaya sampul album dari para musisi Jepang pada era tersebut.

3. Debut Supernatural di Jepang

Adapun single Jepang NewJeans, Supernatural menandai debut mereka di pasar musik Jepang. Lagu-lagu dalam album ini, termasuk Supernatural memberikan pengalaman mendalam bagi pendengar dengan sentuhan kontemporer dari NewJeans.

4. Fan Meeting Eksklusif di Tokyo Dome

NewJeans akan mengadakan jumpa penggemar atau fanmeeting eksklusif mereka di Tokyo Dome, yang dinamai Bunnies Camp 2024. Acara ini menjadi kesempatan bagi penggemar untuk merayakan hubungan yang kuat antara NewJeans dan penggemar mereka di Jepang.

NewJeans juga menjalin kemitraan dengan merek sampo Jepang Essentials. Kolaborasi ini tidak hanya menambah eksposur mereka di luar industri musik, tetapi juga menambah dimensi baru dalam hubungan antara musisi dan merek, membuat ikatan yang lebih dalam dengan penggemar.

