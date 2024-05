Bantah Keturunan Konglomerat, Park Sung Hoon Ungkap 7 Tahun Tinggal di Rubanah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Park Sung Hoon semakin populer lewat drama yang diperankannya, seperti Queen of Tears dan The Glory. Namun tidak mudah bagi aktor 39 tahun itu untuk mencapai posisinya seperti saat ini. Dia mengaku bukan keturunan konglomerat bahkan sempat mengalami kesulitan keuangan di masa lalu.

Park Sung Hoon lulusan Sekolah Menengah Bahasa Asing Gwacheon. Berbeda dengan ayah dan kakak perempuannya, yang lulusan sekolah hukum. Semasa sekolah menengah tersebut dia mengalami kesulitan keuangan, karena ayahnya yang bekerja di bank, harus kehilangan pekerjaan akibat krisis keuangan di Korea.

Dia tidak mendapat uang jajan untuk sekolah kecuali untuk biaya transportasi. Park Sung Hoon teringat saat temannya mengajak makan hamburger, dia hanya bisa duduk di tangga. Sampai dia menelepon sang ayah sambil menangis. "Saya tidak bisa makan hamburger karena saya tidak punya uang,'” katanya, saat tampil di acara You Quiz on the Block yang dipandu Yoo Jae Suk dan Jo Sae Ho.

Bekerja paruh waktu

Situasi ekonomi yang sulit terus berlanjut saat dia libur dari tugas wajib militer. Bisnis real estat yang dikelola orang tuanya memburuk. Di akhir liburan sebelum keluar dari militer, dia sempat mencari pekerjaan paruh waktu. Agar setelah menyelesaikan wajib militer, dia bisa mulai bekerja. Usahanya pun membuahkan hasil, dia mendapatkan pekerjaan paruh waktu di toko sepatu

"Saya banyak bekerja paruh waktu di makanan cepat saji, bar, dan selebaran. Saya bekerja paruh waktu di bagian penjualan tiket untuk konser Yoon Do-hyun, dan pada saat itu, Kang San-ae mengira saya adalah Ji Hyun -woo dan berpura-pura mengenalnya," ujarnya.

Park Sung Hoon dalam Queen of Tears. Dok. tvN

Tinggal di rumah seperti di "Parasite"

Di awal kariernya sebagai aktor teater, Park Sung Hoon mendapat penghasilan sebesar 50 ribu setahun tahun. Dia pun tinggal di rumah rubanah bersama temannya, yang disebut olehnya mirip rumah Song Kang Ho di film Parasite selama tujuh tahun.

“Saya tinggal di tempat yang sama selama tujuh tahun, dan saat musim hujan, wastafel akan terisi air, jadi saya menggunakan pengki untuk menampung air," ujar pria berusia 39 tahun itu.

Dukungan keluarga

Dengan kegigihannya, Park Sung Hoon, berhasil mewujudkan mimpi-mimpinya. Termasuk ingin membintangi Squid Game 2. Selain kerja kerasnya, pencapaiannya tidak lepas dari dukungan keluarganya.

Dalam kesempatan itu, Park Sung Hoon mengungkapkan cinta yang mendalam kepada keluarganya. Dia berterima kasih kepada orang tua yang mendukungnya bekerja teras untuk mencapai tujuan.

“Putra bungsu yang selalu menjadi sumber perhatian, telah menjadi aktor yang mendapat perhatian dan dukungan dari banyak orang, bahkan pernah tampil di ‘You Quiz.’ Saya berterima kasih karena telah membesarkan anak uang selalu lemah, tertutup dan pemalu ini," ujar bintang drama Not Ohers itu sambil terisak

