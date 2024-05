Prediksi Setlist Konser NCT Dream The Dream Show 3 di Jakarta 18 Mei 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup K-pop NCT Dream akan kembali menggelar konser di Jakarta. Dipromotori oleh Dyandra Global Edutainment, konser yang merupakan bagian dari rangkaian tur dunia ketiga grup keluaran SM Entertainment ini akan diadakan 3 hari lagi, tepatnya pada Sabtu, 18 Mei 2024 yang berlokasi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK).

Pertama kali diumumkan pada Februari lalu, tur bertajuk “The Dream Show 3: DREAM( )SCAPE” ini adalah lanjutan dari tur dunia “The Dream Show” (2019–2020) dan “The Dream Show 2: In a Dream” (2022–2023). Indonesia akan menjadi negara tujuan berikutnya untuk pemberhentian tur yang sudah diawali di Korea Selatan selama tiga hari mulai dari Kamis, 2 Mei 2024 hingga Sabtu, 4 Mei 2024 dan dilanjutkan di Jepang pada Sabtu dan Ahad, 11 dan 12 Mei 2024.

Tahun lalu, tepatnya pada Maret 2023, Indonesia juga masuk ke dalam daftar negara yang dikunjungi grup yang merupakan sub-unit dari NCT tersebut pada tur dunia kedua mereka. Bercermin dari pengalaman tersebut, para penggemar bisa memprediksi daftar lagu (setlist) yang kemungkinan akan dibawakan NCT Dream nantinya berdasarkan setlist yang sudah diterapkan di negara-negara sebelumnya.

Sebagai informasi, dalam konser di Jakarta mendatang, NCT Dream hanya akan tampil dengan 6 anggota saja. Renjun dipastikan absen karena masalah kesehatan.

Setlist Konser NCT Dream The Dream Show 3

Dikutip dari akun X @NCTDreamINA yang merupakan salah satu base dari penggemar NCT Dream di Indonesia menyertakan cuitan dari salah satu akun penggemar yang sudah merangkum setlist konser yang diadakan di Seoul.

Terdiri dari total 29 lagu termasuk dari EP terbaru mereka “DREAM( )SCAPE”, setlist ini akan terbagi menjadi 5 bagian. Berikut prediksi setlist untuk “The Dream Show 3: DREAM( )SCAPE” di Jakarta:

Bagian Pertama

“Icantfeelanything”

“BOX”

“119”

“SOS”

“GO”

“Poison”

“Drippin’”

Bagian Kedua

“Arcade”

“We Go Up”

“Bungee”

“Walk With You”

“Never Goodbye”

“Breathing”

“UNKNOWN”

Bagian Ketiga

“Tangerine Love”

“Yogurt Shake”

“Pretzel”

“Candy”

“Dream Run”

“Better Than Gold”

“Fireflies”

“Hello Future”

“Broken Melodies”

Bagian Keempat

“Skateboard”

“ISTJ”

“Smoothie”

Bagian Kelima (Terakhir)

“Blue Wave”

“Dive Into You”

“ANL”

“Like We Just Met”

