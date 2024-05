Jelang Tur Konser, Avril Lavigne Rilis Album Greatest Hits Pertama Kalinya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Avril Lavigne mengumumkan akan merilis album yang berisi lagu-lagu terbaik sepanjang kariernya. Ini sekaligus menandai album kompliasi pertamnya sepanjang kariernya di industri musik. Perilisan album itu pun akan beriringan dengan tur konser 2024 Avril Lavigne: The Greatest Hits.

Avril mengumumkan langsung tentang album kompilasi tersebut melalui media sosialnya. Dia mengunggah cover art album yang diberi judul Avril Lavigne: The Greatest Hits bernuansa hitam dan pink. "Tidak dapat melakukan tur Greatest Hits tanpa album Greatest Hits!" tulis penyanyi 39 tahun itu dalam keterangan unggahannya.

Album Avril Lavigne: The Greatest Hits

Avril Lavigne: The Greatest Hits berisi 20 lagu hits sepanjang kariernya. Mulai dari awal karier musiknya pada tahun 2002 dari album Let's Go, seperti lagu ikonik "Compelexed" dan "Sk8er Boi". Termasuk dari album studio ketujuh terbaru, Love Sux (2022), serta beberapa lagu kolaborasinya, seperti "I'm a Mess" (feat, Yungblud), "Bois Life( (feat. Machine Gun Kelly) dan "Love It When You Hate Me" (feat. Blackbear).

Beberapa lagu lain di antaranya “Don’t Tell Me”, “Girlfriend”, dan “What the Hell,” tahun 2011 juga akan dimasukkan dalam album yang kan dirilis pada 21 Juni 2024 tersebut. Pra-pemesanan sudah bisa dilakukan melalui website resmi.

Selain album kompilasi, empat album studio akan dirilis dalam bentuk vinyl untuk pertama kalinya, termasuk bonus track yang sebelumnya hanya berupa lagu digital. Keempat album tersebut adalah Under My Skin (2004), Best Damn Thing (2011), Goodbye Lullaby (2011) dan Avril Lavigne (2013). Kemasan albumnya pun diperbarui dengan menampilkan foto baru dan catatan pribadi dari Avril Lavigne untuk penggemarnya.

Track list Avril Lavigne: The Greatest Hits:

Berikut ini daftar lagu dalam album Avril Lavigne: The Greatest Hits

Side A

1. “Sk8er Boi” (Let Go/single – Arista 2002)

2.” Girlfriend” (The Best Damn Thing/single – RCA 2007)

3. “What the Hell” (Goodbye Lullaby/single – RCA 2011)

4. “Complicated” (Let Go/single – Arista 2002)

5. “Don’t Tell Me” (Under My Skin/single – Arista/RCA 2004)

Side B

6. “I’m A Mess” (with Yungblud) (Love Sux Deluxe/single – Elektra/DTA 2022)

7. “He Wasn’t” (Under My Skin/single – Arista/RCA 2005)

8. “Losing Grip” (Let Go/single – Arista 2003)

9. “My Happy Ending” (Under My Skin/single – Arista/RCA 2004)

10. “Bite Me” (Love Sux/single – Elektra/DTA/2021)

Side C

11. “Nobody’s Home” (Under My Skin/single – Arista/RCA 2004)

12. “I’m With You” (Let Go/single – Arista 2002)

13. “When You’re Gone” (The Best Damn Thing/single – RCA 2007)

14. “Bois Lie” (feat. Machine Gun Kelly) (Love Sux/single – Elektra/DTA 2022)

15. “Smile” (Goodbye Lullaby/single – RCA 2011)

Side D

16. “Love It When You Hate Me” (feat. blackbear) (Love Sux/single – Elektra/DTA 2022)

17. “Rock n Roll” (Avril Lavigne/single – Epic 2013)

18. “Here’s To Never Growing Up” (Avril Lavigne/single – Epic 2013)

19. “Keep Holding On” (The Best Damn Thing/”Eragon” soundtrack/single – RCA 2006)

20. “Head Above Water” (Head Above Water/single – BMG 2018)

Tur konser 2024 Avril Lavigne: The Greatest Hits

Album kompliasi hits terbaik Avril Lavigne ini akan melengkapi kebahagiaan penggemarnya. Terutama yang akan menonton konsernya 2024 Avril Lavigne: The Greatest Hits. Selama konsernya nanti, dia akan membawakan lagu-lagu dari semua albumnya dan beberapa lagu favorit penggemarnya.

"Ini akan menjadi kebahagiaan luar biasa untuk merayakan karier saya bersama teman dan penggemarnya. Siapa yang datang? Lagu apa yang ingin kamu dengar? katanya saat mengumumkan konser tersebut.

Sementara teman yang dimaksud penyanyi Kanada itu adalah All Time Low, Simole Plan, Girlfriends, dan Royal & the Serpent, yang akan menjadi artis pembuka sepanjang turnya.

Tur konser 2024 Avril Lavigne: The Greatest Hits akan mulai pada 22 Mei 2024 di Vancouver, Kanada. Setelah dia akan menyapa penggemarnya di Los Angeles, Las Vegas, Phoenix, Charlotte, Nashville, Chicago, dan Toronto sebelum berakhir pada 18 September 2024 di Calgary, Alberta, Kanada.

