Jadi Best Actress di Baeksang Karena Berperan Jadi Dukun, Ini 3 Drakor Romantis yang Diperankan Kim Go Eun

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Go Eun meraih Best Actress atau aktris terbaik untuk kategori film di ajang Baeksang Arts Awards 2024. Penghargaan tersebut diraih berkat aktingnya di film Exhuma yang tayang pada Februari 2024 lalu.

Aktris 32 tahun itu dinyatakan sebagai pemenang, unggul dari Ra Mi Ran (Citizen of a Kind), Yum Jung Ah (Smugglers), Honey Lee (Killing Romance), dan Jung Yu Mi (Sleep). Kim Go Eun menjadi yang termuda di antara empat nomine Best Actress tahun ini. Selain berperan sebagai seorang dukun dalam film horor, nyatanya aktris cantik ini juga kerap memainkan peran dalam drakor romantis. Apa saja?

1. Goblin

Guardian: The Lonely and The Great God atau disebut juga Goblin merupakan serial drama yang populer pada 2016 lalu. Goblin merupakan drama genre romance yang memadukan dua latar waktu, yakni zaman kerajaan Korea dan zaman modern.

Dalam drama yang ditulis oleh penulis skenario terkenal Kim Eun Sook ini, Kim Go Eun mengambil peran sebagai Ji Eun Tak, seorang siswa SMA yang memiliki kemampuan unik untuk melihat orang-orang yang telah meninggal.

Kim Sin yang diperankan oleh Gong Yoo merupakan seorang goblin yang berasal dari zaman kerajaan beratus tahun silam. Ia ditusuk dengan pedang dan menerima kutukan tidak bisa mati sebelum pedang tersebut dicabut oleh pengantin goblin. Selama beratus-ratus ia menunggu sang pengantin untuk mengakhiri keabadiannya.

Hingga pada suatu ketika Eun Tak tak sengaja sengaja memanggil Kim Shin.Tak disangka pertemuan tersebut membawa Kim Sin pada jawaban atas penantian panjangnya, namun sayangnya ketika Kim Sin haris mengakhiri hidupnya keduanya malah telah terlibat perasaan. Drama ini menjadi series romantis yang penuh kejutan di setiap episodenya.

2. Chesee In Trap

Chese In Trap menceritakan kisah sepasang muda mudi yang menjalin kasih di bangku kuliah. Seorang Yoo Jung yang diperankan Park Hee Jin menyukai juniornya Hang Seol yang diperankan oleh Kim Goya Eun. Namun latar belakang mereka terlalu berbeda, Yoo Jung merupakan pria tampan, cerdas, dan kaya, sementara Hang Seol harus berjuang mencukupi kehidupan sehari- harinya dengan bekerja keras dan mencari beasiswa.

Pada kenyataannya Yoo Jung seringkali memanfaatkan kelebihannya untuk memanfaatkan orang- orang di sekitarnya. Keduanya sempat terpisah ketika Hang Seol harus berhenti sekolah sementara. Namun setelahnya mereka dipertemukan kembali dengan keadaan Yoo Jung yang telah banyak berubah. Kisah cinta keduanya berhasil mengaduk-aduk emosi penonton.

3. The King: Eternal Monarch

Drama yang rilis pada 2020 ini menceritakan kisah Jung Tae Eul yang diperankan oleh Kim Go Eun sebagai seorang polisi yang memiliki kepribadian tegas namun juga memiliki ketakutan yang bermacam-macam dalam hidupnya. Ketika dia secara tak terduga bertemu dengan kaisar Lee Gon yang diperankan oleh Lee Min Ho, ia menemukan akses ke dunia paralel sehingga hidupnya berubah secara dramatis.

Tae Eul secara tak sengaja bertemu dengan Lee Gon saat ia membuat keributan. Lee Gon saat itu tengah mengejar seseorang yang diduga menjadi penyelamatnya saat ia hampir dibunuh waktu kecil. Ketika Lee Gon keluar dari dunianya ia melihat Tae Eul yang tak asing baginya, yang ia yakini sebagai sosok penyelamatnya. Lee Gon kemudian meyakinkan Tea Eul akan keberadaan dunia lain dan membawanya ke kerajaannya.

Kim Go Eun merupakan aktris Korea Selatan yang lahir pada 2 Juli 1991. Pemeluk Kristen Protestan ini pernah menempuh pendidikan di Korean National University of Arts jurusan akting. Bahkan di kampusnya, Kim Go Eun dijuluki sebagai 'Dewi Akting' semasa pendidikan.

Kim Go Eun, salah satu aktris top Korea Selatan yang berada di bawah naungan BH Entertainment. Perlu dicermati, BH Entertainment adalah salah satu agensi yang menaungi banyak aktor dan aktris terkenal, yaitu Lee Hee Jun (The Legend Of Blue Sea), Jinyoung GOT7, dan masih banyak lagi.

