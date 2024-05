Sal Priadi Hadirkan Beragam Kisah di Album Markers and Such Pens Flashdisks

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi dan penulis lagu, Sal Priadi merilis album penuh keduanya berjudul Markers and Such Pens Flashdisks pada Selasa, 30 April 2024. Secara sederhana, album ini berisi kisah-kisah berlatar cinta yang multidimensional.

Sebanyak 15 lagu dalam album ini merepresentasikan berbagai macam episode yang kompleks. Mulai dari tentang keluarga kecil yang bahagia sekaligus penuh harapan, kisah romantis yang nyata tapi terasa seperti mimpi menahun, hingga perasaan kehilangan dan proses berdamai dengan kenyataan baru yang ada di depan mata.

“Oretan kisahnya mampir dari sekitar, enggak melulu tentang apa yang saya alami. Ada yang cerita sendiri, ada yang tentang si A dan si B. Tapi, seperti kisah-kisah itu dipercayakan pada kami untuk diolah dan disajikan kembali ke publik,” kata Sal Priadi dalam siaran pers yang diterima Tempo.



Sal Priadi Gandeng 6 Produser di Album Markers and Such Pens Flashdisks

Seluruh lagu di album Markers and Such Pens Flashdisks digarap oleh Sal Priadi bersama dengan 6 orang produser. Mereka adalah Gusti Irwan Wibowo, Rifan Kalbuadi, Lafa Pratomo, Mahatamtama Arya Adinegara, Rendi Pandugo dan Petra Sihombing.

“Saya ketemu dengan beberapa produser yang akhirnya membuat Markers and Such Pens Flashdisks jadi satu kesatuan. Peran mereka menerjemahkan isi kepala dan kisah-kisah yang saya bawa lewat setiap lagu di album ini, sangatlah besar,” ungkap Sal.

Bagian pertama Markers and Such, yang berisi 3 buah lagu, dirilis pada 2022. Ketiga lagu itu juga dimasukkan kembali dalam sebuah kesatuan Markers and Such Pens Flashdisks. Seperti diberitakan sebelumnya, Sal Priadi perlu waktu lama untuk bisa dipersembahkan bagi para pendengarnya.

"Memang ini makan waktu bertahun-tahun. Aslinya juga ingin dirilis sebagai tiga buah EP berbeda sehingga akhirnya diputuskan untuk jadi satu album penuh. Tapi, setelah lengkap semuanya digarap, kok benang merahnya kuat dan itu berasal dari makna-makna yang dikandung oleh lagunya. Saya tidak ingin mengarahkan pendengar, namun ada ruang-ruang yang bisa diinterpretasikan sendiri,” kata Sal.



Tara Basro dan Daniel Adnan di Video Musik Sal Priadi

Untuk menandai rilisnya album Markers and Such Pens Flashdisks, single terbarunya "Semua Lagu Cinta" resmi dirilis bersamaan dengan video musiknya. Video ini menampilkan pasangan pemeran utama Tara Basro dan Daniel Adnan.

"Video sudah jadi satu simpul yang erat dengan musik. Plus, ada ketertarikan untuk membuat sebanyak mungkin interpretasi yang dengan sendirinya membuat panggung baru bagi orang-orang seru yang saya temui. Jadi, album ini juga dirilis dengan videonya. Secara parsial akan hadir satu demi satu. Silakan ditunggu saja,” kata Sal Priadi.

