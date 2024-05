5 Fakta Tentang David Corenswet, Pemeran Baru Karakter Superman

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Hollywood 'Superman: Legacy' telah melakukan proses syuting sejak 29 Februari 2024 lalu. Sutradara James Gunn menunjuk aktor David Corenswet untuk memerankan Superman setelah sebelumnya diperankan oleh Henry Cavill dalam film 'Man of Steel' pada 2013. David Corenswet sebelumnya memerankan 'Ryan Murphy's Hollywood' dan 'The Politician'. Ini fakta-fakta menarik mengenai David Corenswet:

1. Berhasil mewujudkan mimpinya memerankan karakter Superman

Dikutip dari www.heyalma.com, David Corenswet pernah diwawancara oleh Entertainment Weekly pada tahun 2019 lalu. Aktor berusia 29 tahun tersebut menyebut salah satu ambisi yang ingin ia capai mendapat peran utama untuk karakter Superman. David mengaku sangat terinspirasi dengan skill akting Henry Cavill pemeran Superman di tahun 2013, dirinya pun menyadari kemiripan fisiknya dengan sang aktor. Dan pada 2024 ini David berhasil mewujudkan salah satu mimpi terbesarnya untuk berperan sebagai Superman.

2. Kariernya Mulai Menanjak pada Tahun 2019

David memulai kariernya sejak usia 9 tahun melalui panggung-panggung teater pada tahun 2002, ia pun sempat tampil di layar kaca sebagai bintang tamu 'House of Card' dan 'Instinc'. Film perdananya berjudul 'Look Both Ways' dan 'Pearl', dilansir dari gqindia.com, nama David mulai melejit pada tahun 2019 lalu. Ia membintangi serial komedi 'Ryan Murphy's The Politician' yang disiarkan oleh Netflix. Dari sana David mulai banyak tawaran hingga kini memerankan Superman.

3. Seorang yang Cerdas Akademiknya

Dikutip dari 975thefanatic.com, David Corenswet pernah diterima di Universitas Pennsylvania seusai lulus dari Shipley School. Namun, ia hanya bertahun satu tahun saja dan akhirnya memutuskan pindah ke New York serta berkuliah di Juilliard School tempatnya para penyabet gelar oscar di sini. Sebagai seorang aktor tentunya tidak mudah untuk menyeimbangkan antara karier dan pendidikan, David berhasil menepis keraguan itu dengan lulus tepat waktu berpredikat Cumlaude (dengan pujian). Juilliard School menghasilkan alumni yang terkenal yakni Robin Williams, Jessica Chastain, Adam Driver, dan Anthony Mackie.

4. Aktor yang Multitalenta

Tidak hanya bakat akting yang teruji dalam panggung teater, David Corenswet juga membuktikan dirinya aktor yang serba bisa. Dilansir dari facts.net, David ternyata juga bisa memainkan gitar serta bernyanyi sekaligus menguasai 3 bahasa, yaitu Inggris, Prancis, dan Spanyol. Dia begitu piawai dalam bercakap ketiga bahasa tersebut dan menjadi modal yang bagus sebagai seorang aktor yang memainkan karakter penuh tantangan.

5. Aktif Menyuarakan Isu Sosial dan Politik

Di luar karier aktornya, David pandai memanfaatkan kepopuleran sosial medianya sebagai ajang untuk sharing pengetahuan seputar isu sosial dan politik. David tak henti meningkatkan kesadaran akan pengetahuan dua bidang tersebut untuk membawa perubahan positif bagi dunia dan orang-orang yang mengikuti akunnya di media sosial.

Pilihan Editor: Nicholas Hoult akan Perankan Lex Luthor di Film Superman: Legacy