Lee Do Hyun Ungkap Rasa Bersalah Usai Berita Kencan dengan Lim Ji Yeon Terkuak

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Lee Do Hyun mengungkapkan rasa bersalah setelah berita kencannya dengan Lim Ji Yeon muncul ke publik. Dikutip dari JTBC News dan Money Today, berita kencan antara Lee Do Hyun dan Lim Ji Yeon muncul ke publik saat sang aktor sedang dalam tahap syuting drama The Good Bad Mother yang menyebabkannya khawatir akan memengaruhi proyek tersebut.

Mengutip Koreaboo, Lee Do Hyun mengakui kekhawatirannya terkait berita percintaannya yang muncul di publik. Ia khawatir berita itu akan memengaruhi penilaian publik terhadap The Good Bad Mother. Namun, ia berterima kasih karena pihak produksi tidak ambil pusing terkait skandal kencan yang muncul.

"Aku khawatir berita ini akan berdampak negatif ke drama, tetapi sutradara, penulis, dan semua pemain mengerti, dengan mengatakan bahwa hal normal untuk anak muda berkencan," tutur Lee Do Hyun.

Lee Do Hyun Bicara Soal Hubungannya dengan Lim Ji Yeon

Pada Senin, 12 Juni 2023, Lee Do Hyun melakukan wawancara eksklusif bersama dengan JTBC News. Pada wawancara tersebut, diketahui bahwa sang aktor mengakui bahwa kekasihnya, Lim Ji Yeon, memiliki jadwal yang sibuk dan tidak mengetahui apakah sudah menonton The Good Bad Mother.

"Aku sudah menyuruhnya untuk menonton, tapi dia juga memiliki jadwal yang sibuk jadi aku tidak bertanya apakah dia sudah menonton atau belum," katanya. "Setelah tayangan episode terakhir dan syuting sudah rampung, dia mengatakan 'Kamu sudah bekerja keras'," katanya.

Lee Do Hyun menyampaikan bahwa dalam hubungan percintaan keduanya, mereka tidak memiliki panggilan sayang. Aktor The Glory itu mengakui bahwa keduanya berbincang dengan nyaman sehingga ia memanggil sang kekasih langsung dengan namanya.

Mengutip dari News Culture, Lee Do Hyun mengatakan bahwa satu-satunya perubahan di kehidupannya setelah berpacaran dengan Lim Ji Yeon adalah tidak berbicara dengan anjing peliharaannya lagi. "Tidak ada yang berubah. Namun, dahulu aku berbincang dengan anjingku, kini tidak lagi," katanya. "Ada jawaban. Aku kembali memiliki teman untuk berbincang," tuturnya sambil tertawa.

GABRIELLA AMANDA | KOREABOO | JTBC NEWS | MONEY TODAY | NEWS CULTUR

