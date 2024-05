Chemistry Lee Do Hyun dan Kim Go Eun dalam Exhuma Raih Baeksang Arts Awards 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film horor Korea Selatan, Exhuma memimpin nominasi pada penghargaan tahunan film, drama, dan teater, yakni Baeksang Arts Awards 2024.

Pada upacara penghargaan tahun ini atau Baeksang ke-60, film horor Exhuma memimpin dalam nominasi dan penghargaan. Dua pemeran utama pada film tersebut, yaitu Lee Do Hyun dan Kim Go Eun berhasil menyabet piala kemenangan.

Lee Do Hyun memenangkan penghargaan Best New Artist untuk penampilannya yang inovatif dalam film Exhuma. Dengan penuh semangat, Lee Do Hyun berjanji akan terus berusaha menjadi aktor yang lebih baik di masa depan.

Lee Do Hyun yang menerima penghargaan menyampaikan apresiasinya kepada sutradara dan rekan-rekannya. Dia mengungkapkan bahwa memainkan peran Bong Gil dalam Exhuma adalah tantangan besar baginya, tetapi dia bersyukur atas kesempatan tersebut.

"Aku mencintai kalian, ayahku, ibuku, adikku, gaeuk (anjingnya) dan juga Lim Ji Yeon (aktris yang juga kekasihnya) terima kasih banyak," ujar Lee Do Hyun dalam pidato saat menerima penghargaan.

Film ini juga masuk nominasi dalam beberapa kategori, termasuk Best Picture dan Best Director. Film ini menegaskan keberhasilannya pada upacara penghargaan melalui resonansinya dengan juri dan penonton.

Bintang Exhuma lainnya, Kim Go Eun meraih prestasi di ajang ini. Kim Go Eun yang dikenal karena bakat dan keberagaman perannya, memenangkan sorotan tidak hanya untuk karyanya yang luar biasa dalam industri tetapi juga penampilannya yang memikat. Dikutip dari Allkpop, aktris ternama tersebut meraih penghargaan kategori Aktris Utama Terbaik untuk perannya dalam film hit Exhuma.

Kim Go Eun juga mengesankan banyak orang dengan penampilannya yang percaya diri dan berani di karpet merah. Dia menunjukkan bakatnya yang luar biasa dalam film Exhuma dan pantas mendapatkan penghargaan yang dia terima.

Peran Lee Do Hyun dan Kim Go Eun dalam Exhuma

Exhuma merupakan film horor yang memenangkan hati para penonton pecinta sinema. Lee Do Hyun memainkan peran yang inovatif dalam film ini, yang menghasilkan penghargaan Best New Artist untuknya.

Awalnya, karakter Bong Gil yang diperankan Do Hyun diperuntukkan bagi aktor pendatang baru. Namun tak ada yang menyangka bahwa bakat Do Hyun dalam akting membawanya meraih penghargaan bergengsi.

Sementara itu, Kim Go Eun menunjukkan keahliannya yang luar biasa dalam perannya di Exhuma. Dalam film ini, penampilannya sebagai dukun Lee Hwa-rim dalam film horor Korea Selatan Exhuma telah memikat penonton.

Puncak aktingnya dalam film ini adalah saat Lee Hwa Rim melakukan ritual perdukunan. Dengan cekatan, Go Eun menari mengelilingi layar dengan sorotan mata yang sulit untuk diabaikan, bahkan saat intensitasnya mencapai klimaks akhir. Atas aktingnya yang luar biasa tersebut, tak heran dia berhasil meraih Penghargaan Aktris Utama Terbaik.

Kemenangan besar di Baeksang Arts Awards tahun 2024 menegaskan reputasi dan bakat luar biasa Lee Do Hyun dan Kim Go Eun dalam industri film Korea. Dengan penampilan yang mengesankan dan peran yang inovatif, keduanya telah menorehkan namanya dalam sejarah perfilman Korea Selatan.

PUTRI SAFIRA PITALOKA | ISTIQOMATUL HAYATI

