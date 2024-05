Meryl Streep Raih Palme d'Or di Festival Film Cannes 2024, Kenang Momen 35 Tahun Lalu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Meryl Streep menerima penghargaan Palme d'Or di Festival Film Cannes pada Selasa malam, 14 Mei 2024 waktu Prancis. Dia disambut dengan tepuk tangan meriah selama dua menit dari para tamu yang hadir.

Palme d'Or merupakan hadiah tertinggi yang diberikan pada Festival Film Cannes. Penghargaan tersebut diserahkan oleh aktris Juliette Binoche saat upacara malam pembukaan Festival Film Cannes 2024. Juliette Binoche menangis ketika berbicara tentang dampak Meryl Streep di industri perfilman, khususnya terhadap sesama perempuan. Itu merujuk pada beberapa peran klasiknya, termasuk miniseri Holocaust (1978), Kramer vs. Kramer (1979), dan Sophie's Choice (1982), dan masih banyak lagi.

"Anda adalah harta karun internasional," kata Juliette Binoche kepada Meryl Streep di atas panggung. "Anda mengubah cara kami memandang perempuan di dunia perfilman dan juga membantu kami memandang diri kami sendiri secara berbeda."



Meryl Streep Kembali ke Festival Film Cannes Setelah 35 Tahun

Meryl Streep berterima kasih kepada Festival Film Cannes karena telah menyambutnya kembali setelah 35 tahun. Penampilan debutnya di Cannes ketika penayangan perdana film Evil Angels pada 1989. Saat itu dia memenangkan penghargaan aktris terbaik festival tersebut.

“Saya sudah menjadi ibu dari tiga anak, saya akan berusia 40 tahun dan saya pikir karier saya telah berakhir," katanya saat mengingat kembali momen terakhir kali dia berada di Festival Film Cannes.

Aktris 74 tahun ini juga mengatakan bahwa menonton klip-klip perjalanan kariernya seperti melihat ke luar jendela kereta peluru. "Menyaksikan masa muda saya terbang ke usia paruh baya, tepat ke tempat saya berdiri di panggung malam ini. Begitu banyak wajah dan banyak tempat yang saya ingat," katanya.



Meryl Streep Teringat Pesan Ibunya

Meryl Streep mengakhiri pidatonya dengan mengatakan bahwa dia sangat bersyukur orang-orang tidak muak dengan wajahnya di layar kaca. Dia juga teringat dengan pesan ibunya.

"Ibuku, yang biasanya benar dalam segala hal, berkata kepadaku, 'Meryl, sayangku, lihat saja nanti. Semuanya berjalan begitu cepat. Sangat cepat.' Dan memang demikian, dan memang demikian,” kata Meryl Streep. “Kecuali pidatoku yang terlalu panjang.”

Upacara pembuka Festival Film Cannes 2024 dipenuhi dengan lagu-lagu yang mengingatkan tentang Meryl Streep. Musik yang diputar sesuai dengan salah satu peran favorit penggemarnya dalam film Mamma Mia. Lagu ABBA untuk film musikal juga diputar di luar di karpet merah. Lagu "The Winner Takes It All" yang dibawakan Meryl Streep menjadi soundtrack credit reel-nya dan "Dancing Queen" diputar saat dia menerima Palme d'Or.

