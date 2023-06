The Good Bad Mother Selesai dengan Rating Tinggi, Lee Do Hyun Tahan Tangis Beri Pesan Terakhir

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea The Good Bad Mother akhirnya menayangkan episode terakhirnya, pada Kamis malam, 8 Juni 2023. Melalui video yang diunggah di kanal Youtube JTBC, para pemain menyampaikan pesan terakhir mereka setelah menyelesaikan syuting The Good Bad Mother pada Maret 2023 lalu.

Melalui video tersebut, aktris Ra Mi Ran menyampaikan bahwa syuting yang berjalan sejak September 2022 hingga Maret 2023 ini meninggalkan kesan mendalam dalam dirinya. "Dimulai dari September tahun lalu hingga saat ini di awal Maret 2023, hari ini merupakan hari terakhir syuting. Ada rasa kekosongan yang tidak bisa didefinisikan dan rasa sedih. Bisa dibilang The Good Bad Mother memiliki makna yang lebih mendalam, banyak rasa sayang yang tertinggal," katanya.

Ahn Eun Jin yang berperan sebagai teman Kang Ho mengaku lega sekaligus sedih. Pemeran drama Hospital Playlist itu mengatakan bahwa syuting kali ini membuatnya bisa bereksperimen dan berkembang dengan bebas. "Meninggalkan set ini membuat saya merasa sedih dan saya akan merindukan semuanya berkumpul bersama lagi. Jadi rasa sayang yang paling besar tertinggal di projek ini," ujarnya.

Lee Do Hyun Akui The Good Bad Mother Sangat Bermakna hingga Sulit Tahan Tangis

Lee Do Hyun dan Ahn Eun Jin membintangi drama The Good Bad Mother. Foto: Instagram/@eunjin___a

Sementara itu, pada wawancara yang sama, Lee Do Hyun terlihat menahan tangisan hingga berkata, "Padahal aku tidak pernah menangis, kan?" Pemain drama The Glory ini membutuhkan waktu untuk menahan air mata yang nyaris keluar. "Syuting dilakukan dengan sangat seru dengan sangat menyenangkan. Bagi saya ini merupakan kenangan yang sangat tidak bisa dilupakan. Banyak yang saya dapatkan," katanya.

Lee Do Hyun juga mengatakan bahwa syuting yang dilakukan membuatnya dapat menenangkan perasaan dan belajar banyak mengenai dunia akting. "Selain itu, saya juga sepertinya belajar banyak soal kehidupan. Dengan tulus saya sangat berterima kasih untuk semua orang," tuturnya.

Berperan sebagai orang disabilitas, Lee Do Hyun turut mendapatkan pujian dari Ra Mi Ran. Aktris kelahiran 1975 ini menyampaikan bahwa Ia bangga melihat Lee Do Hyun yang bekerja keras selama syuting The Good Bad Mother berlangsung. "Lee Do Hyun, aktor yang memainkan peran anak laki-laki saya Kang Ho, telah bekerja dengan sangat keras. Padahal (adegannya) selalu sulit secara stamina dan psikologis, saya merasa bersalah melihatnya harus jatuh ke air dan membekas di ingatan saya. Hari itu (cuacanya) dingin pasti sangat sulit, tapi Ia bisa melewati semua itu," ujar Ra Mi Ran.

Sementara itu, mengutip dari Soompi, drama The Good Bad Mother berhasil mencetak rating tertinggi slot Rabu dan Kamis selama sejarah JTBC, yaitu 12 persen. Rating ini turut membuat The Good Bad Mothers memimpin seluruh drama yang tayang pada slot jam yang sama.

