Film IF: Imaginary Friends, Petualangan Bersama Teman Khayalan Masa Kecil

TEMPO.CO, Jakarta - Film IF: Imaginary Friends akan mengajak penonton untuk masuk ke dunia fantasi bersama teman khayalan. Film produksi Paramount Pictures ini mengangkat tema persahabatan, perjuangan, dan petualangan dengan cara yang unik serta menghangatkan hati.

Setelah mengetahui bahwa Bea (Cailey Fleming) bisa melihat IF atau teman khayalan semua orang, ia memulai petualangan ajaib untuk menghubungkan kembali IF yang mulai terlupakan oleh anak-anak lain. Di saat itulah Bea bertemu dengan Cal (Ryan Reynolds) tetangganya yang juga memiliki kemampuan yang sama untuk melihat teman khayalan.

Akhirnya mereka berdua menjalankan misi untuk menjaga dan merawat para IF agar mereka tetap hidup. Keduanya memasuki dunia imajinasi untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan berbagai mainan juga teman khayalan saat mereka kecil.

Film IF: Imaginary Friends. Dok. Paramount Pictures

Film ini fokus pada karakter Blue, makhluk ungu raksasa desain karakter yang menawan mencerminkan penceritaan imajinatif Krasinski. Blue adalah pemimpin IF yang membantu menyelamatkan semua teman khayalan lainnya dan ia ikut dalam perjalanan Bea dan Cal.

Ryan Reynolds Petik Pelajaran Berharga dari Film IF: Imaginary Friends

IF: Imaginary Friends dibintangi oleh Ryan Reynolds, John Krasinski, Cailey Fleming, Fiona Shaw, dan pengisi suara Phoebe Waller-Bridge, Louis Gossett Jr., dan Steve Carell serta banyak lagi lainnya sebagai karakter unik yang mencerminkan kekuatan imajinasi anak-anak yang luar biasa. IF menjanjikan petualangan layar lebar yang ajaib untuk seluruh keluarga. IF akan membawa penonton tenggelam dalam keajaiban dan penuh humor.

“Film ini membawa pesan mendalam yang dapat dinikmati berbagai kalangan usia. IF menjanjikan kisah yang menyentuh hati tentang harapan dan keyakinan. Saya menikmati dan bangga bisa terlibat dalam projek creative dengan pesan yang bagus seperti IF: Imaginary Friends. Cerita ini mengajarkan untuk hidup dalam momen dan menghargai semua teman dalam hidup," ujar Ryan Reynolds selaku co-producer dan pemain IF: Imaginary Friends.

Ryan Reynolds dan Cailey Fleming dalam film IF: Imaginary Friends. Dok. Paramount Pictures

Efek Visual IF: Imaginary Friends

Film IF: Imaginary Friends sangat unik karena banyaknya karakter CG yang diciptakan dan harus ada di dunia nyata film tersebut. Prosesnya dimulai dengan desain karakter, hingga eksekusi pengambilan gambar. Selama masa post-produksinya IF menggabungkan efek visual berisikan stuffed animals, cardboard cut-outs, 3D models, dan juga para aktor yang terlibat untuk menciptakan film animasi live-action.

"Selain menggali kembali memori masa kecil, saya mencoba menggabungkan elemen fantasi visual lewat cerita family-friendly adventure dalam film ini yang memanjakan mata dan menyentuh hati. Bagi saya, teman-teman khayalan menjadi saluran untuk kita bisa bercerita dan merupakan time-capsule dari harapan, ambisi, dan mimpi," ujar John Krasinski selaku penulis, produser, dan sutradara IF: Imaginary Friends.

IF: Imaginary Friends tayang dalam format 2D di seluruh bioskop di Indonesia mulai Rabu, 15 Mei 2024.

