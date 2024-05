Film The Outlaws Mencapai 40 Juta Penonton

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Seri The Outlaws yang dibintangi oleh Ma Dong Seok tercatat dalam rekor baru di box office Korea. Pada 13 Mei 2024, The Roundup: Punishment, film keempat dan terbaru dalam seri The Outlaws mencapai total 9.756.978 penonton setelah mendominasi box office selama tiga pekan berturut-turut. Dikutip dari Soompi, sebagai hasilnya, The Outlaws kini telah menarik lebih dari 40 juta penonton di empat filmnya.

Rekor The Outlaws

The Outlaws waralaba film Korea kedua yang memiliki seri berturut-turut dengan jumlah besar penonton bioskop. Film pertama The Outlaws (2017) total 6.880.546 penonton. Kedua, The Roundup (2022) menarik total 2.693.415 penonton. Ketiga, The Roundup: No Way Out (2023) total 10.682.813 penonton.

Film The Roundup: No Way Out berhasil tembus 10 juta penonton sejak tayang di bioskop Korea Selatan pada 31 Mei 2023. Pencapaian itu diraih dalam kurun waktu 32 hari, tepatnya pada 1 Juli 2023, menurut distributor film ABO Entertainment. Film produksi Korea Selatan ke-21 yang mencapai tonggak box office dengan angka tersebut.

The Roundup: Punishment baru-baru ini juga memecahkan rekor. Film itu menjadi film tercepat dalam seri The Outlaws yang melampaui 9 juta penonton.

Sejak film pertamanya hingga kini, alur cerita The Outlaws memang mengikuti tim yang melakukan operasi pemberantasan kejahatan dengan pimpinannya bernama detektif Ma Seok Do.



Dalam seri keempat, The Roundup: Punishment mereka akan mengungkap perjudian daring ilegal paling besar di Korea Selatan, juga menyelidiki aplikasi jual beli narkoba bernama Monster Cop. Terungkap pengembang aplikasi yang dicari meninggal di Filipina dan kematiannya terkait dengan operasi perjudian ilegal daring yang besar.

Disutradarai oleh Heo Myeong Haeng, film banyak adegan aksi pertarungan dan kelompok kejahatan kerah putih. The Roundup: Punishment tayang perdana pada 24 April 2024.

MARVELA | SHARISYA KUSUMA RAHMANDA | ANTARA | SOOMPI

