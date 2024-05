Take That Umumkan Konser di Asia, Termasuk di Jakarta Bulan November

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Take That boyband Inggris yang populer di era 90-an akan menggelar konser di Jakarta. Konser ini termasuk dalam rangkaian This Life World Tour yang dimulai sejak tahun lalu di Inggris. Mereka akan menyapa penggemar di Jakarta pada 13 November 2024.

Melalui akun Instagram resmi mereka, Gary Barlow, Howard Donald, dan Mark Owen, mengumumkan langsung konser mereka di Asia. "Kami sangat bersemangat untuk mengumumkan bahwa kami akan mengadakan This Life On Tour ke Asia pada akhir tahun ini! Sudah lama sekali - kami tidak sabar untuk kembali!" tulis mereka.

Jadwal konser dan pembelian tiket

Rangkaian unggahan itu berupa poster yang memberikan informasi tentang jadwal tur konser Take That. Poster pertama menunjukkan daftar konser yang sudah berlangsung dan jadwal konser berikutnya. Berikutnya berisi informasi jadwal konser di Asia.

Konser byband itu di Asia di mulai pada tanggal 28 Oktober 2024 di The Star Theatre, Singapore. Setelah itu mereka menggelar konser di Tennis Indoor Senayan, Jakarta apada tanggal 13 November 2024. Dari Jakarta, mereka menyapa penggemarnya di Kaohsiung Music Centre, Kaohsiung, Taiwan pada 16 November 2024. Perhentian terakhir mereka di Asia, di Garden Theater, Tokyo, pada 18 November 2024.

Masih dari unggahan itu, Take That juga menyampaikan informasi pembelian tiket konser This Life World Tour. Tiket konser di Jakarta dan Tokyo bisa mulai dibeli pada 6 Juli 2024, pukul 10 pagi waktu setempat. Tiket konser di Kaohsiung dapat dibeli pada 21 Juni 2024, sedangkan untuk konser di Singapura masih dalam tahap konfirmasi.

Band 90-an

Take That terbentuk sejak tahun 1990. Personelnya saat itu adalah Gary Barlow, Robbie Williams, Howard Donald, Jason Orange dan Mark Owen. Robbie Williams meninggalkan grup pada tahun 1995 untuk melanjutkan karir solonya. Dia sempat bergabung kembali dengan Take That pada tahun 2010 hingga 2014, sebelum memutuskan untuk fokus pada musiknya sendiri.

Sementara Jason Orange memutuskan keluar dari band pada tahun 2014. Dia bersikeras tidak ada perselisihan di balik keputusan besarnya itu, seperti dilansir dari laman Mirror UK. Band ini sempat hiatus pada tahun 1996 lalu comeback pada tahun 2005. Beberapa lagu hitsnya seperti Back For Good, Relight My Fire, Pray dan How Deep is Your Love.

Sebelum menyapa penggemarnya di Asia, Take That tampil di lima kota di Australia. Mereka akan konser di Perth pada 30 Oktober 2024, Adelaide pada tanggal 2 November 2024, Melbourne pada tanggal 2024, Sydney pada tanggal 7 November 2024 dan Queensland pada tanggal 10 November 2024.

