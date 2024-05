Lee Do Hyun Sebut Nama Lim Ji Yeon di Pidato Baeksang, Netizen Heboh

Iklan

TEMPO.CO, Seoul - "Aku mencintai kalian, ayahku, ibuku, adikku, gaeuk (anjingnya) dan juga Lim Ji Yeon terima kasih banyak," ujar Lee Do Hyun saat menerima penghargaan di Baeksang Arts Awards 2024 sebagai aktor terbaik kategori film. Lim Ji Yeon tidak lain adalah kekasih dari Lee Do Hyun.

Pidato pendek yang dibacakan Lee Do Hyun tersebut langsung mendapat respons dari banyak pihak. Tidak terkecuali warganet Indonesia. Di akun tiktok Review Film Alek misalnya, unggahan yang menampilkan pidato Lee Do Hyun itu diserbu 862 komentar. Banyak dari mereka yang menyebut Lee Do Hyun sedang bucin (budak cinta).

Lee Do Hyun Disebut Bucin Ugal-ugalan ke Lim Ji Yeon

Baca Juga: Kim Go Eun Raih Aktris Terbaik di Baeksang Arts Awards 2024 Lewat Film Exhuma

"Bucin secara ugal-ugalan," tulis akun tiktok sfr. "Kenapa pacarnya yang dimention, aku yang salting (salah tingkah). Senyam senyum sendiri," tulis akun onlyyouandmie. Lalu ada akun bwlackbarbiee yang menulis "Emang boleh se Ji Yeon itu bang," tulisnya sembari disertai emotikon menangis. Dan masih banyak akun lain yang heboh, imbas Lee Do Hyun sebut nama Ji Yeon.

Tidak hanya netizen Indonesia, tamu undangan di Baeksang Arts Awards pun sontak berteriak saat nama Ji Yeon disebut. Hubungan mereka dikonformasi oleh agensi Lim Ji Yeon pada April 2023. Sebelumnya media Korea, Dispatch lebih dulu menguak kedekatan keduanya. Dispatch membagikan foto-foto keduanya saat sedang makan di sebuah restoran.

Lee Do Hyun dan Lim Ji Yeon. Dok. Netflix

Awal Kedekatan di Drama The Glory

Kedekatan keduanya terendus sejak bermain bersama di drama The Glory. Di drama itu, Lee Do Hyun memerankan karakter Joo Ye Jeong, dokter yang sangat mencitai Moon Dong Eun (Song Hye-kyo). Sementara, Ji Yeon berperan sebagai perempuan antagonis yang selalu melakukan bullying kepada Moon Dong Eun.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Tidak ketinggalan, Lim Ji Yeon juga hadir dalam acara penghargaan Baeksang di COEX Hall D, Seoul, Korea itu, Selasa, 7 Mei 2024. Ia tampak anggun memakai gaun panjang berwarna kuning. Ia juga tampil membacakan salah-satu nominasi penghargaan.

Pertemuan di Baeksang menjadi salah-satu obat kerinduan keduanya. Musababnya, Lee Do Hyun, yang menang berkat perannya sebagai pembantu Kim Go Eun di film Exhuma itu tengah menjalani wajib militer sejak Agustus 2023 lalu. Tak mengherankan, ia mengenakan baju seragam militer di acara itu. Lee Do Hyun diiperkirakan baru menyelesaikan wamil pada 2025.

JIHAN RISTIYANTI | KOREABOO

Pilihan Editor: Lee Do Hyun Raih Penghargaan Aktor Terbaik di Baeksang Arts Awards 2024