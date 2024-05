Daftar Artis Korea Selatan yang Datang ke Baeksang Arts Awards 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Baeksang Arts Award ke-60 digelar pada Selasa, 7 Mei 2024 di Coex Hall D, Seoul, Korea Selatan. Ajang penghargaan film bergengsi Negeri Ginseng ini akan dihadiri oleh sederet bintang ternama, terutama mereka yang masuk nominasi.

Tahun ini, Baeksang Arts Award dipandu oleh Park Bo Gum, Suzy, dan Shin Dong Yup. Menariknya, Lee Do Hyun yang sedang menjalani wajib militer, telah mendapat izin untuk hadir. Lee Do Hyun mewakili sebagai pemain film Exhuma yang meraih nominasi terbanyak di Baeksang Arts Awards 2024.

"Tim Exhuma, yang menerima nominasi terbanyak dalam kategori film tahun ini dengan 8 nominasi, menunjukkan 10 juta kerja tim dengan tingkat kehadiran 100 persen," kata perwakilan Baeksang Arts Awards. "Sutradara Jang Jae Hyun, Choi Min Sik, Yoo Hae Jin, Kim Go Eun dan Lee Do Hyun, yang bertugas di militer, akan hadir."



Daftar Artis yang Datang ke Baeksang Arts Awards 2024

1. Ryu Seung Ryong (Moving)

2. Lee Jung Ha (Moving)

3. Go Yoon Jung (Moving)

4. Ra Mi Ran (The Good Bad Mother)

5. Kang Mal Geum (The Good Bad Mother)

6. Lee Shin Ki (The Worst of Evil)

7. BIBI (The Worst of Evil)

8. Nam Goong Min (My Dearest)

9. Ahn Eun Jin (Ahn Eun Jin)

10. Kim Soo Hyun (Queen of Tears)

11. Yoo Yeon Seok (A Bloody Lucky Day)

12. Lee Jung Eun (A Bloody Lucky Day)

13. Uhm Jung Hwa (Doctor Cha)

14. Honey Lee (Knight Flower)

15. Lee Jong Won (Knight Flower)

16. Lim Ji Yeon (Lies Hidden in My Garden)

17. Ryu Kyung Soo (The Bequeathed)

18. Ahn Jae Hong (Mask Girl)

19. Yeom Hye Ran (Mask Girl)

20. Lee Yi Kyung (Marry My Husband)

21. Lee Hee Joon (A Killer Paradox)

22. Ji Seung Hyun (Korea-Khitan War)

23. Joo Min Kyung (Behind Your Touch)

24. Shin Dong Mi (Welcome to Samdalri)

25. Kim Yo Han (A Killer Paradox)

26. Lee Si Woo (Boyhood)

27. Yoo Na (The Kidnapping Day)

28. Lee Yi Dam (Daily Dose of Sunshine)

29. Lee Han Byul (Mask Girl)

30. Hwang Jung Min (12.12: The Day)

31. Jung Woo Sung (12.12: The Day)

32. Yum Jung Ah (Smugglers)

33. Kim Jong Soo (Alienoid 2)

34. Park Jung Min (Alienoid 2)

35. Go Min Si (Alienoid 2)

36. Lee Byung Hun (Concrete Utopia)

37. Kim Sun Young (Concrete Utopia)

38. Song Joong Ki (Hopeless)

39. Krystal (Cobweb)

40. Moon Seung Ah (The Hill of Secrets)

41. Lim Sun Woo (Ms. Apocalypse)

42. Jung Yu Mi (Sleep)

43. Lee Sang Hee (My Name is Loh Kiwan)

44. Kim Seon Ho (The Childe)

45. Kim Young Sung (Big Sleep)

46. Joo Jong Hyuk (Iron Mask)

47. Oh Woo Ri (Hail to Hell)

SOOMPI | JTBC

