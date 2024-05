Pasangan yang Reunian di BaekSang Arts Awards ke-60

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dunia industri hiburan Korea Selatan selalu mengadakan program penghargaan untuk mengapresiasi kinerja mengesankan para pelaku seni setiap tahunnya. Salah satunya adalah Baeksang Arts Award yang diadakan oleh PLUS Corp sejak tahun 1965. Program yang dinominasikan yakni berupa penghargaan atas capaian film, drama televisi, hingga teater. Terbaru Baeksang Arts Award ke-60 telah diselenggarakan pada 7 Mei 2024 yang memberi penghargaan kepada sejumlah selebriti top Korea Selatan.

Ada momentum menarik saat acara penghargaan bergengsi tersebut dihelat yang tertangkap kamera. Sejumlah pasangan hingga mantan pasangan selebriti terlihat dalam satu frame kamera dan layar kaca televisi Korea Selatan. Tak ayal, Baeksang Arts Awards 2024 pun trending di sejumlah sosial media. Dilansir dari berbagai sumber, inilah sejumlah pasangan yang 'reunian' kembali dalam acara penghargaan tersebut:

1. Mantan Pasutri Song Jong Ki dan Song Hye Kyo

Dikutip dari www.dimsumdaily.hk, mantan pasangan yang sempat disatukan dalam drama 'Descendent of the Sun' ini bertemu kembali dalam satu panggung sebagai presenter acara dan penerima nominasi. Mantan suami-istri yang telah bercerai pada tahun 2019 ini kembali berjumpa usai 5 tahun perpisahan mereka. Song Hye-kyo tampil memesona menggunakan dress berwarna baby pink dan membacakan pemenang untuk kategori best actor. Meski tak terdapat interaksi dari keduanya, kehadiran mereka menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen.

2. Pasangan Kekasih Lee Do Hyun dan Lim Ji Yeon

Terlibat cinta lokasi dalam drama Korea 'The Glory', pasangan Lee Do-hyun dan Lim Ji-yeon juga kompak menghadiri acara prestisius tersebut. Bahkan di suatu kesempatan saat Lee Do-hyun diumumkan sebagai best actor kategori film, pemeran utama 'Exhuma' tersebut tak segan menyebut nama sang kekasih Lim Ji-yeon dalam pidatonya. "Aku mencintai kalian, ayahku, ibuku, adikku, Gaeuk (anjingnya), dan juga Lim Ji-yeon terima kasih banyak." Selain hal manis tersebut, Lee Do-hyun juga terpergok gandeng tangan Lim Ji-yeon di akhir acara yang tersorot kamera diam-diam.

3. Pasutri Lee Byung Hun dan Lee Min Jung

Meskipun sempat tersandung skandal perselingkuhan pada tahun 2008 dan 2014, pasangan suami istri Lee Byung-hun dan Lee Min-jung membuktikan hubungan keduanya tidak goyah dan terus menguat hingga usia 10 tahun lebih pernikahan mereka. Dikutip dari KpopChart, Lee Min-jung tampak cantik dengan balutan dress hitam tanpa lengan ia hadir sebagai presenter pembaca nominasi. Lee Byunt-hun tersorot kamera dan tersenyum tampak malu-malu saat sang istri tengah membacakan nominasinya.

4. Pasangan dalam Drama

Meskipun tidak berlayar di dunia nyata, pasangan dalam drama Korea membawa kemistri yang sangat lekat bagi para penontonnya. Salah satu pasangan drama yang tersorot adalah Ji Chang Wook dan Yoona, serta Park Bo Gum dan Kim Yoo Jung. Keduanya membintangi drama populer 'The K2' dan 'Moonlight Drawn by Clouds'. Ji Chang-wook dan Yoona membuat interaksi dengan duduk berdampingan selama acara dimulai. Fans tampak bahagia melihat kebersamaan dua selebriti bervisual tersebut.

MELINDA KUSUMA NINGRUM | JIHAN RISTIYANTI

Pilihan Editor: Penghargaan Daesang untuk Moving, Serial Fantasi Laga Korea