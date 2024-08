7 Drakor Dibintangi Lee Min Ki, Ada Behind Your Touch

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lee Min Ki, aktor Korea Selatan yang dikenal dengan kemampuannya memerankan berbagai karakter, telah memikat penonton dengan penampilannya yang luar biasa di sejumlah drama Korea. Dari peran romantis hingga thriller, berikut adalah deretan drama Korea terbaik yang dibintangi oleh Lee Min Ki.

1. Behind Your Touch (2023)

Drama Korea ini mengisahkan tentang Moon Jang-Yeol, seorang detektif yang dikenal karena kemampuannya dalam memecahkan kasus-kasus sulit dengan teknik investigasi yang unik. Dalam drama ini, Moon Jang-Yeol memiliki kelebihan khusus: ia dapat melihat ke dalam kehidupan seseorang hanya dengan menyentuh mereka. Moon Jang-Yeol (diperankan oleh Lee Min Ki) adalah seorang detektif berkarisma yang memiliki kemampuan luar biasa untuk membaca memori dan emosi seseorang melalui sentuhan. Kemampuan ini, meskipun sangat berharga dalam pekerjaannya, sering kali membuatnya terjebak dalam konflik pribadi dan emosional.

2. My Liberation Notes (2022)

Drama ini menceritakan tentang tiga bersaudara yang hidup di pedesaan Korea dan merasa terjebak dalam rutinitas hidup mereka. Lee Min Ki memerankan Yeom Chang Hee, seorang pria yang merasa terasing dan tidak puas dengan kehidupannya. Dia berjuang untuk menemukan makna dan kebahagiaan dalam hidupnya. Drama ini mengeksplorasi tema-tema introspeksi dan pencarian jati diri dengan kedalaman emosional.

3. Oh My Ladylord (2021)

Lee Min Ki berperan sebagai Han Bi Soo, seorang penulis skenario drama thriller yang terkenal dengan reputasi buruknya. Ketika Han Bi Soo bertemu Oh Joo In (diperankan oleh Nana), seorang aktris populer, hidup mereka saling bertabrakan. Oh Joo In tinggal di apartemen yang sama dengan Han Bi Soo dan mereka terjebak dalam situasi yang rumit. Drama ini menggabungkan komedi, romansa, dan elemen kehidupan sehari-hari yang membuat cerita menjadi lebih menarik.

4. The Beauty Inside (2018)

Dalam drama ini, Lee Min Ki berperan sebagai Seo Do Jae, seorang pria sukses yang menderita prosopagnosia, sebuah kondisi medis yang membuatnya tidak mampu mengenali wajah orang lain. Hidupnya berubah ketika ia bertemu Han Se Gye (diperankan oleh Seo Hyun Jin), seorang aktris yang wajahnya berubah setiap bulan karena sebuah kutukan misterius. Drama ini mengeksplorasi bagaimana cinta bisa berkembang dalam kondisi yang tidak biasa dan menghadapi berbagai tantangan.

5. The Lies Within (2019)

Dalam drama ini, Lee Min Ki memerankan Jo Tae Shik, seorang detektif yang menjalani kehidupan yang tenang setelah pensiun. Namun, dia terlibat kembali dalam kasus misterius ketika seorang pria hilang dan istrinya bergabung dengan majelis nasional untuk mencari kebenaran. Drama ini memadukan elemen thriller dengan drama politik, menawarkan cerita yang penuh intrik dan ketegangan.

6. Because This Is My First Life (2017)

Dalam drama ini, Lee Min Ki memerankan Nam Se Hee, seorang pria lajang yang menyewa apartemen di Seoul dengan harga yang terjangkau namun harus menghadapi masalah keuangan. Hidupnya berubah ketika dia bertemu Yoon Ji Ho (diperankan oleh Jung So Min), seorang wanita yang juga mengalami kesulitan ekonomi. Mereka memutuskan untuk menjalani pernikahan kontrak sebagai solusi praktis untuk masalah perumahan dan keuangan mereka. Drama ini menyoroti bagaimana hubungan mereka berkembang dari sekadar kontrak menjadi hubungan yang penuh perasaan, dengan sentuhan komedi dan drama yang memikat.

7. Dalja's Spring (2007)

Drakor ini mengisahkan kehidupan Dalja Oh (diperankan oleh Chae Rim), seorang wanita lajang berusia 33 tahun yang bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan belanja televisi. Dalja adalah seorang wanita karier yang sukses tetapi belum menemukan cinta sejatinya. Dalam usahanya mencari cinta, dia bertemu dengan Kang Tae-Bong (diperankan oleh Lee Min Ki), seorang pria muda yang secara tak terduga masuk ke dalam kehidupannya dan mengubah segalanya.

Pilihan Editor: Profil Pemeran Drama Korea Iron Family