Profil Jun Ji Hyun: Aktris Korea Serba Bisa dengan Bayaran Termahal

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jun Ji Hyun, atau dikenal dengan nama Gianna Jun, merupakan salah satu aktris paling populer dan dihormati di industri hiburan Korea Selatan. Lahir dengan nama asli Wang Ji Hyun pada 30 Oktober 1981 di Seoul, Korea Selatan, Jun Ji Hyun telah menjadi ikon pop culture Korea dengan kemampuan akting kesohor dan penampilannya yang menawan.

Dilansir dari kpopfiles.com, Jun Ji Hyun memulai kariernya sebagai model pada usia 16 tahun setelah diorbitkan oleh seorang editor majalah. Ia pertama kali menarik perhatian publik dengan tampil sebagai model untuk majalah remaja dan iklan televisi. Namun, karier aktingnya dimulai pada tahun 1999 dengan peran kecil di drama Korea berjudul Happy Together.

Dilansir dari IMDB, terobosan besar Jun Ji Hyun datang pada tahun 2001 ketika ia membintangi film komedi romantis My Sassy Girl. Dalam film tersebut, ia memerankan karakter perempuan yang kuat, tangguh, dan berani, yang sangat bertolak belakang dengan citra tradisional perempuan dalam film Korea saat itu. Perannya sebagai "gadis sassy" tidak hanya memenangkan hati penonton Korea, tetapi juga memicu fenomena global. Film ini menjadi salah satu film Korea dengan pendapatan tertinggi pada masanya dan membuat Jun Ji Hyun dikenal di seluruh Asia, bahkan dunia.

Setelah kesuksesan besar My Sassy Girl, Jun Ji Hyun terus membintangi berbagai proyek film yang semakin memperkuat reputasinya sebagai aktris berbakat. Pada 2006, ia membintangi film aksi Daisy yang disutradarai oleh Andrew Lau, diikuti oleh film Hollywood berjudul Blood: The Last Vampire (2009). Meskipun film Hollywood tersebut tidak mendapat banyak perhatian, Jun Ji Hyun tetap menunjukkan keberanian untuk mengeksplorasi karier internasional.

Namun, perannya dalam drama You Who Came From the Stars pada tahun 2013-lah yang membawa Jun Ji Hyun kembali ke puncak popularitas. Dalam drama ini, ia berperan sebagai Cheon Song Yi, seorang aktris yang percaya diri namun agak eksentrik. Chemistry-nya dengan aktor Kim Soo Hyun sukses menarik perhatian penonton, tidak hanya di Korea tetapi juga di seluruh Asia. Drama ini menjadi salah satu drama paling populer dan mengokohkan status Jun Ji Hyun sebagai salah satu aktris top Korea.

Selain itu, pada tahun 2016, ia kembali mencuri perhatian dalam drama Legend of the Blue Sea bersama Lee Min Ho. Perannya sebagai putri duyung dalam drama ini memperlihatkan sisi lain dari kemampuan aktingnya yang luar biasa. Keberhasilan drama ini semakin memperkuat statusnya sebagai ratu drama Korea.

Penghargaan dan Pengakuan

Dilansir dari Mydramalist, selama kariernya, Jun Ji Hyun telah meraih banyak penghargaan bergengsi, mulai dari Baeksang Arts Awards hingga Grand Bell Awards, ia telah menerima berbagai penghargaan untuk aktingnya di film dan televisi. Pada 2015, Jun Ji Hyun juga menerima medali kehormatan atas kontribusinya dalam mempromosikan budaya Korea secara global.

Di luar layar, Jun Ji Hyun menjalani kehidupan yang cukup tertutup. Pada 2012, ia menikah dengan Choi Joon Hyuk, seorang banker yang juga cucu dari desainer hanbok terkenal, Lee Young Hee. Pasangan ini memiliki dua anak. Selain karier aktingnya, Jun Ji Hyun juga dikenal sebagai ikon fashion dan kecantikan. Wajahnya sering menghiasi berbagai iklan produk kecantikan ternama, seperti kosmetik dan merek-merek fashion kelas dunia. Gaya dan pesonanya yang elegan menjadikannya salah satu figur Korea Selatan yang paling diidolakan.

Pilihan Editor: 5 Film dan Drama Korea tentang Pendaki Gunung