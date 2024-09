Kate Middleton Pertama Kali Kembali Bekerja Setelah Selesaikan Kemoterapi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kate Middleton kembali bekerja untuk pertama kali setelah mengumumkan telah menyelesaikan pengobatan kankernya pekan lalu. Putri Wales ini mengadakan pertemuan dengan anggota dari Royal Foundation Centre for Early Childhood di Kastil Windsor pada Selasa, 17 September 2024.

“Putri Wales, Joint Patron, Yayasan Kerajaan Pangeran dan Putri Wales, sore ini mengadakan Pertemuan Anak Usia Dini di Kastil Windsor,” demikian bunyi surat edaran Kerajaan Inggris.

Kate Middleton bergabung dengan staf dari Royal Foundation Centre for Early Childhood, organisasi yang ia dirikan untuk mempromosikan perkembangan anak-anak di usia dini dan melakukan penelitian. Pertemuan tersebut kemungkinan membahas kampanye sang putri, Shaping Us, yang diluncurkan tahun lalu dengan tujuan untuk mengangkat profil tahun-tahun formatif kehidupan seorang anak.

Suami Kate Middleton, Pangeran William, tidak hadir dalam pertemuan tersebut karena ia melakukan perjalanan untuk bertemu dengan pasukan khusus.



Kate Middleton Menyelesaikan Kemoterapi

Pangeran William, Putri Wales, Pangeran George, Putri Charlotte dan Pangeran Louis diperoleh oleh Reuters pada 9 September 2024. Kate Middleton dan William sangat berterima kasih atas dukungan yang telah kami terima dan telah memperoleh kekuatan besar dari semua orang. Will Warr/Kensington Palace/Handout via Reuters

Kehadirannya ini menandai dimulainya kembalinya Putri Wales ke dunia kerja. Kate Middleton sebelumnya mengunggah video untuk mengumumkan bahwa ia telah menyelesaikan perawatan kemoterapinya.

"Melakukan apa yang saya bisa untuk tetap terbebas dari kanker kini menjadi fokus saya. Meskipun saya telah menyelesaikan kemoterapi, jalan saya menuju penyembuhan dan pemulihan penuh masih panjang dan saya harus terus menjalani setiap hari sebagaimana mestinya," tulis Kate Middleton di Instagram resmi The Prince and Princess of Wales pada Senin, 9 September 2024.

Kate Middleton telah menjalani kemoterapi untuk melawan kanker yang dirahasiakan sejak Februari 2024. Saat menerima perawatan, ibu tiga anak ini telah melakukan beberapa pekerjaan di belakang layar, bertemu dengan stafnya dan perwakilan dari pusat tetapi hal ini tidak tercatat secara resmi.

Ia menghadiri parade ulang tahun Raja Charles, yang juga dikenal sebagai Trooping the Colour, pada Juni 2024 dan sebulan berikutnya menyerahkan trofi kemenangan pada final putra Wimbledon kepada Carlos Alcaraz.



Kate Middleton Ingin Kembali Beraktivitas Seperti Sediakala



Dalam unggahannya pekan lalu, Kate Middleton mengungkapkan kesiapannya untuk kembali bertugas dan melakukan berbagai aktivitas seperti sebelum divonis kanker. "Saya berharap dapat kembali bekerja dan melakukan beberapa kegiatan publik lagi dalam beberapa bulan mendatang jika saya bisa," tulisnya.

Saat ini, satu-satunya acara yang berpotensi dihadiri Kate Middleton adalah kebaktian Remembrance Sunday untuk mendukung keluarga Kerajaan, para veteran, dan keluarga mereka pada 10 November mendatang. Ia berencana untuk menyelenggarakan konser lagu Natal tahunannya di Westminster Abbey pada Desember 2024.

