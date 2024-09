Shogun Cetak Sejarah di Emmy Awards: Hiroyuki Sanada dan Anna Sawai Raih Kegemilangan Buat Jepang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jepang merayakan kemenangan besar pada Senin, 16 September 2024, setelah serial samurai Shogun mencetak rekor dengan membawa pulang 18 penghargaan Emmy untuk musim pertamanya. Dilansir dari Channel News Asia, salah satu kemenangan yang paling disorot adalah Hiroyuki Sanada, aktor utama dalam Shogun, yang berhasil menjadi aktor Jepang pertama yang memenangkan penghargaan Emmy dalam kategori Aktor Utama Terbaik untuk Drama Seri.

Tidak hanya itu, Anna Sawai, yang juga berperan dalam Shogun, menjadi aktris Jepang pertama yang memenangkan penghargaan Aktris Terbaik dalam Drama Seri.

Kemenangan ini menjadi berita utama di Jepang, membuat masyarakat bersorak kegirangan. Takashi Yamazaki, sutradara film Godzilla Minus One, menyampaikan ucapan selamatnya melalui media sosial dengan menulis, "Anda berhasil. Selamat," seperti yang dikutip dalam Channel News Asia.

Kesuksesan Shogun juga mendapat sorotan luas dari media hiburan Jepang, seperti Oricon, yang bangga melaporkan bahwa serial yang sebagian besar menggunakan dialog dalam bahasa Jepang ini telah "mencetak sejarah di Emmy Awards."

Laporan Oricon juga memuji skala besar produksi Hollywood yang dipadukan dengan kualitas tinggi dalam segala aspek, mulai dari kostum, alat peraga, hingga akting. "Kolaborasi antara tim profesional Jepang yang dipimpin oleh produser Hiroyuki Sanada dan tim produksi lokal di Hollywood menghasilkan karya yang sangat memukau," tulis Oricon.

Kemenangan Sanada di Emmy Awards juga menginspirasi banyak aktor Jepang lainnya. Kento Kaku, yang membintangi serial Like A Dragon: Yakuza tahun 2024, menyatakan keinginannya untuk mengikuti jejak Sanada di Hollywood. "Setelah melihat betapa kerennya hal itu, siapa yang tidak ingin menerima tantangan tersebut?" tulis Kaku di platform X, sebelumnya Twitter.

Sementara itu, aktris Tomoko Mariya mengungkapkan emosinya saat Sanada diumumkan sebagai pemenang. "Saya menangis saat mendengar nama Anda disebut," tulisnya. Mariya juga memuji keberanian Sanada yang memutuskan meninggalkan karier suksesnya di Jepang untuk meraih mimpinya di Hollywood lebih dari 20 tahun lalu. "Perjuangan itu kini membuahkan hasil," tambahnya.

Kemenangan Shogun di Emmy Awards tidak hanya menunjukkan keberagaman yang semakin berkembang di dunia hiburan Amerika, tetapi juga mengukuhkan warisan film samurai Jepang, yang dikenal dengan genre "jidaigeki." Film-film bertema samurai ini telah memengaruhi banyak sutradara di seluruh dunia selama beberapa dekade terakhir.

Sanada, dalam pidato penerimaannya, menyampaikan rasa terima kasih kepada para pendahulunya yang telah menjaga warisan jidaigeki tetap hidup. “Semangat dan mimpi yang kita warisi telah menjelajah lautan dan melintasi batas negara,” ucap Sanada dalam bahasa Jepang sambil menggenggam erat trofi Emmy-nya.

Sanada bukanlah nama asing di dunia perfilman internasional. Ia telah membintangi sejumlah film besar, termasuk The Last Samurai pada tahun 2003 dan The 47 Ronin bersama Keanu Reeves pada 2013. Peran Sanada dalam Shogun merupakan remake dari serial tahun 1980-an, di mana peran tersebut sebelumnya dimainkan oleh aktor legendaris Jepang, Toshiro Mifune.

Sebagai aktor Jepang pertama yang memenangkan Emmy dalam kategori Aktor Utama Terbaik, Sanada mengikuti jejak Lee Jung-jae, aktor asal Korea yang meraih penghargaan serupa untuk serial Squid Game pada tahun 2022. Kesuksesan Shogun di Emmy Awards menjadi tonggak sejarah baru bagi representasi Asia di industri hiburan global.

