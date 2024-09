Profil Para Pemain Drakor Knock Off, Ada Kim Soo Hyun dan Jo Bo Ah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Soo Hyun dan Jo Bo Ah akan membintangi drama Korea berjudul “Knock Off”! Pada 26 Agustus, Disney+ mengumumkan rencana siaran serta pemilihan Kim Soo Hyun dan Jo Bo Ah sebagai pemeran utama dalam drama tersebut.

“Knock Off” mengisahkan seorang pria yang hidupnya mengalami perubahan drastis akibat krisis keuangan Asia 1997 atau krisis monter. Pria itu beralih dari pekerja kantoran biasa menjadi seorang bandar barang bekas. Drama ini akan disutradarai oleh Park Hyun Suk, yang dikenal dengan karya-karya hitnya seperti “Forest of Secrets 2” (“Stranger 2”), “Uncontrollably Fond”, dan “Song of the Bandits.”

Kim Soo Hyun akan memerankan Kim Sung Joon, seorang juragan pedagang barang palsu. Setelah kehilangan pekerjaannya akibat krisis IMF, Kim Sung Joon terjun ke dunia barang palsu dan menjadi wakil presiden Pasar Saemmool, pasar barang palsu utama di Korea. Dengan kecerdasannya yang tajam, pemikiran cepat, dan ambisi besar, ia berhasil menjadi raja pasar barang palsu tingkat internasional.

Adapun Jo Bo Ah akan memerankan Song Hye Jung, mantan pacar Kim Sung Joon. Sebagai petugas polisi khusus yang fokus pada penindakan barang palsu, Song Hye Jung akan terlibat dalam hubungan kucing-kucingan yang menegangkan dengan Kim Sung Joon, beradu strategi dalam penegakan hukum barang palsu.

Selain dua bintang utama di atas, masih banyak pemain dari drama Knock Off yang sudah dikonfirmasi oleh agensi masing-masing. Berikut daftarnya serta perannya dalam drama, yang disadur dari Soompi.

Yoo Jae Myung akan memerankan Kim Man Sik, ayah Kim Sung Joon, yang memperkenalkannya pada dunia pemalsuan. Ia akan menggambarkan hubungan ayah-anak dengan Kim Soo Hyun.

Lee Jung Eun akan tampil spesial sebagai Park Ae Ja, pensiunan pegawai negeri dan ibu setia Kim Sung Joon. Kim Eui Sung juga akan berperan sebagai Bae Pil Gu, paman Bae Nu Ri (Bang Hyo Rin) dan tokoh kunci di pasar barang palsu Busan, menambah kedalaman cerita.

Bang Hyo Rin, bintang baru yang dikenal dari "Hail to Hell," akan memerankan Bae Nu Ri, ketua pasar barang palsu Saemmul Market. Ia akan memukau sebagai ratu muda pasar barang palsu yang memadukan kepolosan dan kekejaman.

Kwon Nara dari "Itaewon Class" akan berperan sebagai Moon Yu Bin, seorang desainer tas tiruan kelas atas, sedangkan Park Se Wan, dikenal dari "Victory," akan memerankan adik Moon Yu Bin, Moon Da Bin, yang juga membuat tas tiruan. Kedua aktris ini diharapkan dapat mengeksplorasi hubungan rumit mereka dengan Kim Sung Joon serta karakter lain di Saemmul Market.

Kim Hye Eun akan berperan sebagai Jang Ji Soo, pengacara dan ahli strategi Bae Nu Ri, sementara Go Kyu Pil, dengan pesonanya yang unik, akan memerankan Tonkatsu, tangan kanan Bae Nu Ri dan pemimpin tim aksi Pasar Saemmul.

Kim Moo Yeol akan tampil spesial sebagai Baek Jong Min, pemimpin satuan tugas yang menyelidiki pemalsu Bae Nu Ri dan Kim Sung Joon, serta seorang jaksa di Kantor Kejaksaan Distrik Pusat. Jung Man Sik akan memerankan detektif Lee Ki Bong, dan Kang Mal Geum akan memerankan penyidik Jegal Hyun Sook. Drakor ini rencananya akan tayang pada tahun 2025.

MYESHA FATINA RACHMAN | SOOMPI

