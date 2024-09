Tito Jackson dari The Jackson 5 Meninggal pada Usia 70 tahun, Perjalanan Karie Abang Michael Jackson

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota grup The Jacksons 5 sekaligus kakak mendiang Michael Jackson, yakni Tito Jackson meninggal dunia di usia 70 tahun karena serangan jantung pada Ahad, 15 September 2024. Hal ini telah dikonfirmasi oleh sang keponakan, Siggy Jackson.

Dikutip dari People, menjelang kematiannya, Tito Jackson tampil bersama saudara laki-lakinya, yaitu Jackie Jackson dan Marlon Jackson sebagai The Jacksons dengan menggelar pertunjukan di Skotlandia, California, dan Inggris selama musim panas 2024.

Pada awal minggu ini, Tito bersama anggota The Jacksons 5 lainnya datang ke Munich, Jerman dan mengunjungi tugu peringatan yang didedikasikan untuk Michael Jackson.

"Kami sangat bersyukur atas tempat istimewa ini yang tidak hanya menghormati kenangannya tetapi juga warisan bersama kami. Terima kasih telah menjaga semangatnya tetap hidup," tulis Tito di akun Facebook miliknya sebelum meninggal dunia seperti dikutip dari Antara.

Perjalanan Karier Tito Jackson

Baca juga: Katy Perry akan Terima Michael Jackson Video Vanguard Award di MTV VMA 2024

Tito adalah anggota asli The Jackson 5 bersama Michael Jackson, Jackie, Jermaine Jackson, dan Marlon (dan kemudian Randy Jackson). Grup pop keluarga ini telah menelurkan deretan lagu hit, seperti "I Want You Back", "ABC", dan "I'll Be There" sepanjang tahun 70-an. The Jackson 5 dinominasikan untuk dua Grammy dan dilantik ke dalam Rock & Roll Hall of Fame pada 1997.

Tito Jackson, yang dikenal karena keterampilannya memainkan gitar ritem, memulai karier solo pada tahun 2003 dengan membawakan musik blues. Tito merilis dua album studio, yaitu Tito Time pada 2016 dan Under Your Spell pada 2021.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Pada 2003, Tito mulai tampil dan melakukan tur musik blues & funk di seluruh dunia. Dia juga melakukan tur dengan BB King Blues Band pada beberapa waktu, khususnya pada tahun 2017, 2018, dan 2019.

Tito merilis single solo terakhirnya bertajuk "Love One Another" pada tahun 2021. Dalam deskripsi lagu di YouTube, Tito menulis bahwa lagu tersebut direkam setelah pandemi dan mencatat, "tujuannya adalah untuk menyampaikan pesan cinta, persatuan, dan perdamaian, menawarkan obat mujarab untuk masa-masa sulit".

Saat memasuki usia 70-an, Tito tidak berniat untuk melambat. Dia pun semakin giat untuk menggelar tur bersama The Jacksons hingga akhir hayatnya.

"Kami menyukainya, saya masih suka bepergian, hal seperti ini, hebat," kata Tito kepada media Fox 5 San Diego pada Agustus lalu tentang turnya bersama saudara-saudaranya.

HATTA MUARABAGJA | PETIR GARDA BHWANA

Pilihan Editor: Mengenang Tito Jackson, Kakak Michael Jackson Anggota Grup the Jackson 5