Jennifer Lopez Akan Bintangi Film Komedi Romantis Office Romance

TEMPO.CO, Jakarta - Jennifer Lopez akan membintangi film komedi romantis, Office Romance, bersama Bret Goldstein. Seperti dua film yang dibintangi sebelumnyaThe Mother dan Atlas, film tersebut rencananya juga akan tayang di Netflix. Namun belum ada rincian lebih lanjut tentang alur cerita film tersebut.

Aktris dan penyanyi 55 tahun itu mengkonfirmasi terpilih menjadi bintang film Office Romace melalui unggahan Instagram Story-nya baru-baru ini. "Ini akan menyenangkan," tulisnya dalam unggahan yang menunjukkan artikel Deadline tentang film itu.

Film ketiga di Netflix

Office Romance akan menjadi film ketiga Jennifer Lopez di Netflix. Dua film sebelumnya, The Mother dan Atlas, masing-masing memperoleh 136,4 juta penayangan global dan 73 juta penayangan global. The Mother termasuk dalam 10 film yang paling banyak ditonton sepanjang masa dan menjadi film Netflix yang paling banyak ditonton pada tahun 2023. Sementara Atlas juga masuk dalam 10 besar di 93 negara.

Film baru Jennifer Lopez lainnya, Unstoppable, baru saja dirilis di Festival Film Internasional Toronto awal bulan ini. Film biopik tentang pegulat Anthony Robles, yang dilahirkan dengan satu kaki dan kemudian menjadi atlet berprestasi. Film baru lainnya termasuk Kiss of The Spider Woman yang diproduseri bersama Ben Affleck. Dia juga

Selain Office Romance, Jennifer Lopez dan Nuyorican Productions sedang membuat serial dari buku terlaris Emily Henry, berjudul Happy Place, untuk Netflix. Serial itu ditulis bersama oleh Leila Cohan, yang juga penulis peraih Emmy untuk Bridgerton.

Sementara Brett Goldstein, yang memenangkan dua Emmy lewat Ted Lasso, saat ini sedang mempromosikan film barunya All of You. Dia juga baru menyelesaikan produksi drama terbaru At the Sea, yang dibintanginya bersama Amy Adams dan Murray Bartlett. Dia juga menjadi pencipta dan produser eksekutif Shrinking, yang musim keduanya akan tayang 16 Oktober nanti di Apple TV+.

Tentang Office Romance

Menurut laporan Deadline, Brett Goldstein dan Joe Kelly, aktor Ted Lasso, dilaporkan sedang menulis skenario Office Romance. Beberapa aktor hebat dikabarkan juga akan membintangi film tersebut. Selain Bret Goldstein dan Joe Kelly, film tersebut juga diproduseri oleh Jennifer Lopez, Aaron Ryder dan Andrew Swett untuk Ryder Picture Company; Elaine Goldsmith-Thomas dan Benny Medina untuk Nuyorican Films. Sedangkan Courtney Baxter dari Nuyorican Films menjadi produser eksekutif.

Penayangan Office Romance diwarnai dengan pertarungan sengit yang akhirnya dimenangkan Netflix. Nuyorican Productions, perusahaan milik Jennifer Lopez, diketahui memiliki kesepakatan pertama multitahun dengan Netflix yang mencakup film layar lebar, serial TV, dan konten tanpa naskah, dengan penekanan pada proyek yang mendukung berbagai aktor, penulis, dan pembuat film wanita.

