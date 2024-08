Profil Pemeran Drama Korea Iron Family

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Satu lagi judul baru drama Korea yang akan tayang di September mendatang yaitu Iron Family. Dikutip dari Mydramalist, drama ini akan tayang pada 28 September 2024 di stasiun penyiaran Korea Selatan KBS 2 setiap sabtu dan minggu. Drama ini ditulis oleh Sung Joon Hae yang juga jadi sutradara Bravo, My Life (2022).

Iron Family mengusung genre black komedi. Dilansir dari laman binus.ac.id, genre ini sering kali membahas hal-hal yang dianggap tabu seperti kematian, pembunuhan, bunuh diri, perang menjadi bahasan ringan melalui komedi.

Drama ini bakal menceritakan kisah Cheongryeom Laundry yang telah dijalankan oleh keluarga Lee Da Rim selama 3 generasi. Keluarganya memiliki cukup uang sehingga mereka dapat mewujudkan impian mereka tanpa perlu khawatir. Seo Kang Joo adalah putra dari keluarga terkaya di lingkungan Cheongryeom. Dia bekerja sebagai direktur senior di Jiseung Group. 8 tahun yang lalu, Seo Kang Joo dan Lee Da Rim kuliah di universitas yang sama. Sebelum masuk wajib militer, ia memiliki pengalaman yang tak terlupakan dengan Lee Da-Rim.

Sekarang, Seo Kang Joo bertemu kembali dengan Lee Da Rim dan terlibat dengannya. Sejak dia masih remaja, penglihatan Lee Da Rim memburuk, dan dia memiliki penglihatan yang terbatas. Setelah berusia 30 tahun, Lee Da Rim benar-benar kehilangan penglihatannya, tetapi ada harapan bahwa dia akan dapat melihat lagi hanya dengan suntikan yang sangat mahal yang dapat mengembalikan penglihatannya.

Drama dengan judul Korea (Darimi Paemilri) ini dibintangi oleh beberapa nama seperti Kim Jung Hyun, Geum Sae Rok, Choi Tae Joon, dan Yang Hye Ji. Mari intip profil keempat pemeran utama Iron Family dalam artikel ini.

1. Kim Jung Hyun

Kim Jung Hyun pernah terlibat ke dalam kontroversi yang menyebabkan ia harus hiatus dari tahun 2020 hingga 2023. Sebelumnya, ia juga pernah menarik diri dari drama Time (2018) karena alasan kesehatan dan diketahui setelahnya ada hubungannya dengan aktris Seo Ye Ji.

Setelah masa hiatusnya, Iron Family jadi drama ketiga yang ia mainkan. Sebelum hiatus namanya makin dikenal setelah bermain dalam drama Mr. Queen (2020).

Kim dikenal karena kemampuannya memerankan karakter yang beragam, dari peran komedi hingga yang lebih serius. Salah satu peran yang paling mencolok adalah sebagai Goo Seung Jun dalam drama populer Crash Landing on You (2019), di mana ia memerankan seorang pengusaha yang terlibat dalam cinta segitiga yang rumit. Selain itu, ia menunjukkan bakatnya dalam drama komedi Welcome to Wakiki (2018).

Dalam drama ini ia berperan sebagai Seo Kang Joo, putra dari keluarga terkaya di Cheongryeom-dong dan direktur senior di Jiseung Group.

2. Geum Sae Rok

Geum Sae Rok adalah aktris Korea Selatan yang lahir pada 6 September 1992. Ia memulai karier aktingnya dengan peran kecil dalam film The Silenced pada tahun 2015, namun mulai dikenal setelah tampil dalam berbagai drama televisi dan film.

Dilansir dari Mydramalist, Geum Sae Rok mendapatkan perhatian luas melalui perannya dalam drama The Fiery Priest (2019), di mana ia memerankan karakter Detektif Seo Seung Ah, seorang polisi muda yang energik dan bersemangat. Perannya dalam drama ini tidak hanya menunjukkan kemampuannya dalam akting, tetapi juga membuatnya memenangkan beberapa penghargaan pendatang baru terbaik. Dalam drama ini ia berperan sebagai Lee Da Rim, putri dari pemilik Cheongryeom Laundry.

Selain itu, ia juga tampil dalam drama-drama seperti Class of Lies (2019) dan Mr. Temporary di mana ia memerankan karakter-karakter yang kuat dan berlapis, semakin memperkuat posisinya sebagai aktris yang serba bisa.

3. Choi Tae Joon

Choi Tae Joon lahir pada 7 Juli 1991. Ia memulai karier aktingnya sebagai aktor cilik dalam drama Piano pada tahun 2001. Meskipun sempat vakum dari dunia hiburan, Choi kembali berakting dan membangun karirnya dengan peran-peran yang semakin besar dalam drama televisi.

Dilansir dari Mydramalist, Choi Tae Joon dikenal luas melalui perannya dalam drama Missing 9 (2017), di mana ia memerankan Choi Tae Ho, seorang selebriti yang terlibat dalam misteri setelah sebuah kecelakaan pesawat. Perannya dalam drama ini menunjukkan bakatnya dalam memerankan karakter-karakter kompleks dan ambigu. Selain itu, ia juga tampil dalam drama Suspicious Partner (2017), di mana ia berperan sebagai Ji Eun Hyuk, seorang pengacara dengan latar belakang yang rumit, yang memperkuat popularitasnya di kalangan penggemar K-drama. Dalam drama ini ia berperan sebagai Seo Kang Seok, saudara dari Seo Kang Joo.

Selain berakting, Choi Tae Joon juga dikenal sebagai pembawa acara televisi dan pernah menjadi pembawa acara dalam program Hello Counselor dari 2016 hingga 2017. Pada 2018, Choi Tae-joon mulai berkencan dengan aktris Park Shin Hye, dan keduanya menikah pada Januari 2022.

4. Yang Hye Ji

Yang Hye Ji dalam drama ini berperan sebagai Seo Kang Hee, adik perempuan Seo Kang Joo. dikenal luas melalui perannya dalam drama Live On (2020), di mana ia memerankan Ji So Hyun, seorang siswa SMA yang bijaksana dan berempati. Perannya dalam drama ini menampilkan sisi lembut dan hangat dari dirinya, yang berhasil menyentuh hati penonton muda.

Dilansir dari Mydramalist, selain Live On, Yang Hye Ji juga tampil dalam drama populer Nevertheless (2021), di mana ia berperan sebagai Oh Bit Na, seorang teman dekat dari pemeran utama wanita. Karakter Bit Na yang berjiwa bebas dan ceria memperkuat citra Yang Hye Ji sebagai aktris muda yang berbakat dan penuh energi.

