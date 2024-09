Profil Jo Bo Ah yang Dikonfirmasi Perankan Song Hye Jung dalam Drama Knock Off

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jo Bo Ah akan membintangi drama mendatang berjudul “Knock Off”. Pada 26 Agustus, Disney+ mengumumkan, selain Jo Bo Ah, Kim Soo Hyun akan menjadi pemeran utama dalam drama Korea tersebut.

Knock Off menceritakan tentang seorang pria yang kehidupannya berubah drastis akibat krisis keuangan Asia 1997. Dari awalnya pekerja kantoran menjadi juragan barang palsu. Dalam drama Korea itu, Jo Bo Ah akan memerankan Song Hye Jung, mantan pacar Kim Sung Joon. Sebagai petugas polisi khusus yang menangani kasus barang palsu, Song Hye Jung akan terlibat dalam hubungan menegangkan dengan Kim Sung Joon, saling beradu strategi dalam penegakan hukum barang palsu.

Jo Bo Ah, lahir pada 22 Agustus 1989 di Daejeon, Korea Selatan, adalah seorang aktris yang telah menorehkan berbagai pencapaian dalam kariernya. Setelah menyelesaikan pendidikan di SMA Daejeon Banseok, Jo awalnya bercita-cita menjadi pramugari. Ia melanjutkan studi di Universitas Hanseo dengan jurusan Aviation and Tourism, serta mengikuti kelas pengalaman pramugari di Asiana Airlines. Meskipun mendapat penolakan dari orangtuanya, Jo memutuskan untuk mengejar karier akting pada tahun 2011.

Debut akting Jo dimulai dengan peran kecil dalam drama sitkom "I Live in Cheongdam dong" di saluran kabel JTBC dan sebuah drama kerjasama Korea-Jepang "Koisuru Maison Rainbow Rose". Pada tahun 2012, Jo mendapatkan peran utama pertamanya dalam drama tvN "Shut Up Flower Boy Band" sebagai seorang gadis kaya yang jatuh miskin dan jatuh cinta pada anggota band rock. Kesuksesan peran ini membawanya pada kontrak eksklusif dengan SidusHQ dan penampilan dalam drama sejarah MBC "The King's Doctor".

Karier Jo semakin menanjak pada tahun 2013 ketika ia dan Kim Woo-bin menjadi MC di acara musik M Countdown di Mnet. Debut filmnya terjadi pada 2014 dengan "Innocent Thing", di mana ia berperan sebagai remaja bermasalah yang terobsesi dengan guru olahraganya. Meskipun film ini tidak sukses di box office, aktingnya mendapat ulasan positif.

Jo melanjutkan kariernya dengan berbagai peran menantang. Pada tahun 2014, ia tampil dalam drama tvN "The Idle Mermaid" sebagai putri duyung yang harus menemukan cinta sejatinya. Meskipun drama ini dihentikan lebih awal karena perolehan rating yang rendah, penampilannya tetap dikenang. Pada tahun 2015, Jo mengeksplorasi genre kriminal dengan berperan sebagai detektif dalam "Missing Noir M" dan meraih penghargaan Best New Actress di Grimae Awards serta Popularity Award Actress di KBS Drama Awards untuk perannya dalam "All About My Mom".

Jo Bo Ah juga mendapatkan pengakuan luas dalam melodrama "Monster" pada tahun 2016 dan drama KBS2 "Sweet Stranger and Me". Tahun 2017, ia tampil dalam melodrama romantis "Temperature of Love" dan drama spesial KBS "Let Us Meet, Joo-oh".

Pada tahun 2018, Jo berperan dalam drama "Goodbye to Goodbye" dan "My Strange Hero", yang mengukuhkan statusnya sebagai aktris terkemuka. Tahun ini juga melihatnya bergabung sebagai co-host dalam program "Baek Jong-won's Alley Restaurant". Tahun 2020, Jo membintangi drama komedi romantis "Forest" sebagai dokter dan drama fantasi "Tale of the Nine Tailed" sebagai produser acara televisi bernama Nam Ji-ah.

Saat ini, Jo Bo Ah siap untuk memukau penonton dengan peran barunya dalam drama mendatang Knock Off yang akan tayang di Disney+. Dalam drakor ini, ia akan memerankan Song Hye Jung, seorang petugas polisi khusus yang fokus pada penindakan barang palsu, dan akan terlibat dalam hubungan penuh ketegangan dengan karakter Kim Sung Joon.

MYESHA FATINA RACHMAN I SOOMPI I ASIANWIKI

Pilihan Editor: 5 Film dan Drama Korea tentang Pendaki Gunung