Profil IShowSpeed, YouTuber Amerika yang Trending di Medsos Indonesia karena Batik

TEMPO.CO, Jakarta - IShowSpeed, YouTuber asal Amerika Serikat mendadak menjadi trending topic di media sosial Indonesia usai kedatangannya di Jakarta pada Rabu, 18 September 2024. Bernama asli Darren Jason Watkins Jr., ia baru saja melakukan siaran langsung di kawasan wisata Kota Tua, Jakarta Barat.

Dalam siaran tersebut, Speed melakukan berbagai aktivitas, mulai dari membaca garis tangan, berjoget dengan iringan lagu dangdut, memainkan angklung, hingga bernyanyi bersama warga setempat. Tak hanya itu, dia juga mencoba pengalaman baru dengan memasuki rumah hantu di area tersebut. Siaran ini langsung disambut antusias oleh penggemarnya di Indonesia.

Dari pantauan Tempo, siaran tersebut dimulai pukul 16.30 WIB dan selesai pada 20.23 WIB. Siaran langsung itu berhasil mencatat rekor penonton terbanyak dalam perjalanan karier IShowSpeed, yakni mencapai jumlah 1 juta penonton, dan angka tersebut terus meningkat hingga malam hari, bahkan mencapai 15 juta menjelang tengah malam.

IShowSpeed Viral karena Kebingungan Mengenai Asal Batik

Kedatangan IShowSpeed ke Indonesia adalah bagian dari rangkaian kunjungan Asia yang dilakukannya. Sebelum tiba di Indonesia, Speed sempat mengunjungi Thailand, Filipina, Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Di Malaysia, ia viral setelah seorang penggemar memberinya tujuh helai batik dan menyebut bahwa pakaian tersebut berasal dari Malaysia.

IShowSpeed yang penasaran, kemudian mencari informasi di Google dan menemukan bahwa batik berasal dari Indonesia. "So, batik is from Indonesia, (Jadi batik berasal dari Indonesia),” katanya. Konten tersebut langsung memancing reaksi dari netizen Indonesia dan Malaysia.

Awal Karier dan Popularitas di Media Sosial

Lahir di Cincinnati, Ohio pada 21 Januari 2005, IShowSpeed mulai menapaki kariernya sebagai YouTuber pada 2019. Awalnya, ia dikenal dengan konten siaran langsung bermain gim, termasuk gim populer seperti Roblox, FIFA, dan Fortnite.

Kemudian ia tidak hanya fokus pada gim, tetapi juga mulai membagikan aktivitas sehari-harinya selama mengunjungi berbagai negara. Saat ini, ia telah mengunjungi sejumlah negara seperti Brasil, Arab Saudi, dan Prancis untuk melakukan siaran langsung yang ditonton jutaan orang.

Kepopulerannya melejit di YouTube dengan jumlah subscribers mencapai 30,8 juta. Salah satu konten video paling populer di kanalnya yakni adalah konten berjudul ‘Shake (Official Music Video)’ yang sudah ditonton lebih dari 213 juta kali. Adapun video pertama yang ia unggah adalah permainan 2K18 miliknya dengan durasi 1 menit 24 detik. Namun konten tersebut baru mendapat perhatian setelah aksinya mulai ramai diunggah penggemar di TikTok dan menjadi meme.

Di usia yang masih muda, IShowSpeed telah meraih sejumlah penghargaan, termasuk Breakout Streamer of the Year di Streamy Awards ke-12 pada 2022. Ia juga dinominasikan dalam kategori Streamer of the Year dan Variety Streamer pada edisi ke-13, dan memenangkan kategori Variety Streamer.

Selain YouTube, IShowSpeed aktif di media sosial lainnya seperti Instagram, X, TikTok, dan Snapchat. Aksi-aksinya yang spontan dan sering kali mengundang gelak tawa terus menarik penggemar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

