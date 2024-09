IShowSpeed Live di Jakarta: Raih 1 Juta Penonton, Bertemu Suster Ngesot, dan Ricuh

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - YouTuber gim asal Amerika, IShowSpeed atau yang bernama asli Darren Jason Watkins Jr., meramaikan Jakarta dengan siaran langsung yang menarik perhatian ribuan penggemar. Kedatangannya di Indonesia pada Rabu, 18 September 2024, membawa kehebohan tersendiri, terutama saat ia mengunjungi kawasan wisata Kota Tua, Jakarta.

Momen Kunjungan IShowSpeed Kota Tua

IShowSpeed, yang dikenal dengan konten gim dan siaran langsungnya, mengunjungi Kota Tua Jakarta dengan mengenakan kaos Timnas Indonesia berwarna merah. Selama siaran langsung melalui saluran YouTube-nya, IShowSpeed ia berkeliling dan berinteraksi langsung dengan pengunjung. Para penggemar langsung mengerubungi, meminta foto bersama, tanda tangan, atau sekadar berbincang.

Banyak juga di antara mereka juga memberikan makanan khas Indonesia seperti gorengan dan nasi padang. Selama berada di Kota Tua, IShowSpeed tak hanya menikmati kuliner lokal tetapi juga melakukan berbagai aktivitas. Ia mencoba membaca garis tangan, berjoget dengan iringan lagu dangdut, memainkan angklung, bahkan bernyanyi dengan warga sekitar. Namun, momen yang paling menghibur adalah saat ia berani memasuki rumah hantu.

Kejadian Lucu di Rumah Hantu

Salah satu momen lucu selama siaran langsung tersebut adalah saat IShowSpeed memasuki rumah hantu di Kota Tua. Awalnya ia terlihat berani, namun tak lama, ia sering terkejut dan ketakutan dengan kejutan dari hantu-hantu di sana.

Terutama saat menghadapi sosok suster ngesot, IShowSpeed malah bertanya, “Are you okay, are you okay? Sit down, are you okay? (Apakah kamu baik-baik saja? Duduk, kamu baik-baik saja?,”). Ia tampak kebingungan dengan konsep hantu suster ngesot tersebut. Meski begitu, IShowSpeed akhirnya memutuskan untuk keluar dari rumah hantu karena menurutnya terlalu menakutkan.

Saat di dalam rumah hantu, kejadian lucu lainnya saat bertemu tiga remaja putri. Ia pura-pura berteriak ketakutan untuk mengagetkan tiga perempuan itu. Alih-alih ketakutan, salah seorang remaja putri yang tampaknya tidak mengenali Youtuber dengan 30 juta subscriber itu malah menghardiknya dengan cara Indonesia. "Apa sih," balas gadis berjilbab itu kesal dan berteriak.

Usai meninggalkan rumah hantu, IShowSpeed menerima batik dari salah satu pengunjung. Batik sebelumnya sempat ramai di media sosial dan menjadi kontroversi saat penggemar Malaysia mengklaimnya sebagai kain tradisional mereka.

Raih Rekor 1 Juta Penonton Saat Siaran Langsung

Siaran langsung IShowSpeed yang dimulai pukul 16.30 WIB sukses mencetak rekor penonton terbanyak dalam perjalanan kariernya. Pada pukul 18.00 WIB, jumlah penonton langsung di kanal YouTube-nya mencapai 1 juta, dan jumlah tersebut terus meningkat hingga mencapai 11,2 juta kali tayang pada malam harinya.

YouTuber kelahiran 2005 itu juga menyatakan keterkejutannya dan mengucapkan terima kasih, "Ya Tuhan, 1 juta penonton, astaga, terima kasih Tuhan,” tuturnya sambil meneteskan air mata di tengah kerumunan. Tak terduga, saat histeris, ingusnya ikut keluar dari dua lubang hidungnya.

IShowSpeed Diikuti dan Dikejar Penggemar

Kehadiran IShowSpeed di Jakarta menjadi sorotan, rupanya banyak penggemar mengejarnya di jalan dan bertemu secara langsung setelah berhasil melacaknya dari siaran lamgsung. Dalam siaran tersebut, terekam saat seorang penggemar yang berhasil menemukan IShowSpeed di jalan. Ia bahkan tidak bisa menahan kegembiraan, lalu melompat dan tertawa saat bertemu langsung dengan sang idola.

Suasana yang sempat ricuh membuatnya masygul. Ia berteriak marah ke arah penggemar yang mengikutinya ke atas jembatan penyebarangan. Saat menghindari kerumunan, wajahnya juga terlihat kesal.

Kedatangan IShowSpeed ke Jakarta adalah bagian dari kunjungan Asia-nya. Ia sebelumnya telah mengunjungi Thailand, Kamboja, Filipina, Vietnam, dan Malaysia. Sejak memulai karirnya pada tahun 2019, IShowSpeed dikenal lewat ekspresi dan realsi spontan dan konten gim yang sering dijadikan meme di media sosial. Di Indonesia, ia ditemani Reza Arap, Ericko Lim, dan Cellos Botak.

