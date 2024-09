Akan Bintangi Drama Knock Off, Kilas Balik Drama Korea yang Diperankan Jo Bo Ah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jo Bo Ah akan membintangi drama mendatang Knock Off bersama Kim Soo Hyun, seperti diumumkan oleh Disney+ pada 26 Agustus. Drama ini mengisahkan tentang seorang pria yang mengalami perubahan besar akibat krisis keuangan Asia 1997, atau krisis IMF di Korea, dan bertransformasi dari pekerja kantoran menjadi raja pasar barang palsu global.

Selain Knock Off, Jo Bo Ah telah lama aktif bergelut di dunia akting. Dilansir dari Asianwiki, inilah daftarnya:

1. Destined with You (2023)

Dilansir dari Asianwiki, dalam drama ini, Jo Bo Ah memerankan Lee Hong Jo, seorang pegawai negeri yang berada di pangkat terendah dalam hierarki kerjanya. Meskipun sering kali dihadapkan pada berbagai keluhan dan masalah di tempat kerja, Hong Jo dikenal karena dedikasinya untuk memberikan yang terbaik. Namun, di balik dedikasi dan kerja kerasnya, Hong Jo juga mengalami kesepian yang mendalam.

Kehidupan Hong Jo mengalami perubahan besar ketika ia secara tak sengaja memperoleh sebuah peti kayu tua. Peti ini ternyata memiliki kekuatan magis yang dapat menghapus kutukan yang melanda keluarga Jang Shin Yu, yang diperankan oleh Rowoon.

2. Military Prosecutor Doberman (2022)

Dalam "Military Prosecutor Doberman," Jo Bo Ah memerankan Cha Woo In, seorang jaksa militer yang baru memulai kariernya. Cha Woo In merupakan putri dari keluarga chaebol yang terkenal dengan kekayaan dan pengaruhnya. Meskipun datang dari latar belakang yang mewah, Cha Woo In memilih untuk mengejar karier sebagai jaksa militer dengan tekad yang kuat dan keberanian yang tak tergoyahkan. Cha Woo In tidak hanya berfokus pada pekerjaan rutinnya sebagai jaksa militer, tetapi juga berkomitmen untuk menuntut siapa pun yang terbukti bersalah tanpa takut atau pilih kasih.

3. Tale of the Nine Tailed (2020)

Dalam "Tale of the Nine-Tailed," Jo Bo Ah berperan sebagai Nam Ji Ah, seorang produser di stasiun TVC berusia sekitar 30 tahun. Nam Ji Ah adalah sosok profesional yang cerdas dan berdedikasi, namun kehidupannya berubah drastis ketika dia bertemu dengan Lee Yeon (Lee Dong Wook), sebuah makhluk legendaris dengan wujud rubah ekor sembilan

4. My Strange Hero (2018)

Dalam "My Strange Hero," Jo Bo Ah berperan sebagai Son Soo Jung, seorang gadis cantik dan berkarakter kuat. Ia pernah menjalin hubungan dengan Kang Bok Soo, seorang pria yang sering terjebak dalam berbagai masalah. Hubungan mereka dipenuhi dengan ketidakpahaman dan tantangan yang menguji kekuatan cinta mereka. Kisah mereka semakin rumit ketika keduanya terjerat dalam kasus korupsi di sekolah, yang menambah beban dan konflik dalam hubungan mereka

5. Temperature of Love (2017)

Dalam "Temperature of Love," Jo Bo Ah memainkan peran sebagai Jin Hong Ah, seorang gadis yang tumbuh dalam kemewahan namun tetap rendah hati. Meskipun lahir dari keluarga kaya, Jin Hong Ah memiliki impian yang kuat untuk menjadi penulis skenario. Karakter ini menunjukkan kombinasi antara keanggunan dan kerendahan hati yang memikat. Namun, perjalanan hidup Jin Hong Ah tidaklah mudah. Hidupnya menjadi rumit ketika ia jatuh cinta pada seorang pria yang ternyata juga disukai oleh sahabatnya sendiri.

6. Goodbye to Goodbye (2018)

Dalam "Goodbye to Goodbye," Jo Bo Ah memerankan Jung Hyo, seorang wanita muda yang menghadapi kehidupan yang sulit setelah hamil akibat hubungannya dengan seorang pria yang sudah menikah. Dalam situasi yang penuh tekanan, Jung Hyo harus tinggal bersama istri sah dari kekasihnya, sebuah keadaan yang penuh dengan ketidaknyamanan dan konflik emosional.

7. Forest (2020)

Dalam drakor "Forest," Jo Bo Ah berperan sebagai Jung Young Jae, seorang wanita yang terlibat dalam sebuah kisah penuh misteri ketika dia bertemu dengan Kang San Hyeok (Park Hae Jin) di dalam sebuah hutan misterius. Pertemuan mereka tidak hanya memicu eksplorasi terhadap kenangan masa kecil mereka, tetapi juga membuka pintu untuk mengungkap berbagai rahasia yang telah lama tersembunyi terkait dengan kehidupan masing-masing.

MYESHA FATINA RACHMAN I ASIANWIKI

