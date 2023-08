Crush Tutup Tur Asia 2023 di Jakarta, Senang Disambut Hangat Fans

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi dan penulis lagu Korea Selatan, Crush sukses menggelar konser CRUSH HOUR Asia Tour 2023 di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Agustus 2023. Indonesia terasa begitu spesial karena menjadi negara penutup dari rangkaian tur Asia penyanyi bernama asli Shin Hyo Seob itu.

"Ini tempat terakhir untuk Asia Tour saya. Jadi hari ini saya akan mengeluarkan semuanya di sini," kata Crush disambut teriakan para penggemar.



Di sela-sela penampilannya, Crush berbincang dengan penggemar sekaligus mengungkapkan perasaannya begitu tiba di Jakarta. Musisi 31 tahun ini merasakan kehangatan dari penggemar Indonesia sejak di Bandara Internasional Soekarno Hatta, kemarin.

"Kemarin pas di bandara banyak yang menyapa dengan hangat makanya saya senang sekali. Dan juga kayaknya dari semua Asia Tour saya, di Jakata paling banyak yang datang, terima kasih, kalian mantap," kata Crush.



Penyanyi Crush dalam konser CRUSH HOUR Asia Tour 2023 di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Agustus 2023. (TEMPO/Marvela)

Crush Ketagihan Nasi Goreng

Ini bukan kali pertama Crush datang ke Indonesia. Tepatnya empat tahun lalu Crush sudah pernah tampil di Jakarta. Crush masih mengingat momen tersebut dan saat datang lagi sekarang, ia semakin dibuat terkesan dengan makanan lokal Indonesia, yaitu nasi goreng.

"Hari ini kondisi saya sangat baik. Kemarin di Jakarta saya makan nasi goreng. Nasi goreng enak. Nasi goreng enak banget jadi malam ini kayaknya akan makan lagi," kata Crush.

Selama 2 jam Crush memberikan penampilan yang energik dan memukau dalam konser yang dipromotori oleh KIG Live semalam. Dengan format live band, Crush mengajak penonton bernyanyi dan berjingkrak bersama.

"Saya merasa terhormat karena bisa menyelesaikan Crush Hour ini di Jakarta. Semoga ini bisa jadi memori di dalam hati kalian semua. Sekali lagi terima kasih kalian sudah datang," kata Crush.

Ada lebih dari 20 lagu yang dibawakan Crush dalam konser CRUSH HOUR Asia Tour 2023 di Jakarta, di antaranya adalah Rush Hour, Hey Baby, NAPPA, Crush on You, She Said, SOFA, OHO, serta dua OTS drama terkenal, Let Us Go (Crash Landing on You) dan Beautiful (Goblin atau Guardian: The Lonely and Great God).

