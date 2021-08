Resmi Pacaran, Crush Sejak Awal Berhasil Buat Hati Joy Red Velvet Berdebar

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi asal Korea Selatan, Crush menjadi sorotan setelah kabar hubungannya dengan Joy Red Velvet menyebar. Crush dan Joy Red Velvet dikabarkan resmi berpacaran.

Agensi kedua penyanyi ini, SM Entertainment dan P Nation telah mengonfirmasi bahwa mereka tengah menjalin hubungan asmara. Bermula dari hubungan antara senior dan junior, keduanya semakin dekat dan mumutuskan untuk berpacaran.

"Mereka baru-baru ini mulai berkencan dengan perasaan yang baik satu sama lain," kata SM Entertainment dan P Nation dikutip dari Soompi pada Senin, 23 Juli 2021.

Joy Red Velvet dan Crush berkolaborasi dalam lagi Mayday yang dirilis pada Mei 2020. Menurut Sports Chosun, sejak saat itu mereka tetap berhubungan baik dan akhirnya mulai berkencan. Hingga saat ini video klip Mayday telah disaksikan lebih dari 10 juta kali. Lagu Mayday menceritakan tentang perasaan frustrasi dan ingin menikmati serta mengalami hal-hal baru.

Dilansir dari Allkpop, Joy Red Velvet mengaku sangat mengidolakan Crush. Ia mengatakannya dalam acara Comeback Countdown Live untuk merayakan perilisan lagu kolaborasi mereka tahun lalu. "Saya adalah penggemar Crush sunbaenim (senior) sehingga hati saya berdebar ketika tawaran untuk tampil dalam lagu itu datang," kata Joy Red Velvet.

Hal serupa juga diutarakan oleh Crush. Ia sangat senang bisa berkolaborasi dengan Joy Red Velvet. "Ini suatu kehormatan bagi saya. Ketika saya membuat lagu ini, saya pikir itu pasti suara Joy. Terima kasih telah menjadi orang yang tepat di tempat yang tepat untuk lagu ini," katanya. "Kapan pun Anda membutuhkan bantuan saya, silakan hubungi saya."

Perempuan dengan nama lengkap Park Soo Young merupakan salah satu anggota grup K-Pop Red Velvet. Joy lahir di Provinsi Jeju pada 3 September 1996. Di usia 24 tahun ini Joy tidak hanya dikenal sebagai penyanyi tetapi juga aktris. Ia pernah membintangi sejumlah drama Korea antara lain, Tempted, The Liar and His Lover, dan menjadi kameo di Descendants of the Sun.

Sedangkan Crush merupakan penyanyi R&B dan hip hop kelahiran Korea Selatan dengan nama lengkap Shin Hyo Seob. Pada 3 Mei lalu, Crush genap berusia 29 tahun. Ia mulai debut tahun 2014 dengan single berjudul Sometimes dilanjutkan dengan perilisan album perdananya Crush On You dua bulan berikutnya. Crush juga beberapa kali mengisi soundtrack drama Korea, salah satunya Goblin dengan judul lagu Beautiful.

