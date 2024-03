17 Drakor Romantis Terbaik dengan Rating Tayang Tertinggi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Saat ini, drama Korea atau drakor menjadi salah satu tayangan yang diminati banyak orang. Menyajikan berbagai alur cerita yang baru dan fresh, drama Korea kerap mengusung sejumlah genre cerita yang beragam. Mulai dari drama, slice of life, romantis, komedi, thriller, hingga misteri.

Dari banyaknya genre drama tersebut, genre romantis menjadi salah satu yang selalu mendapat perhatian. Bahkan, beberapa drama Korea itu digadang-gadang sebagai drakor romantis terbaik karena mendapatkan perolehan rating televisi yang tinggi selama masa penayangannya.

Lantas, apa saja drakor romantis terbaik yang berhasil meraih rating tinggi? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

1. Bread, Love and Dreams

Drakor romantis terbaik yang pertama adalah Bread, Love and Dreams. Drama yang dibintangi oleh Yoon Si Yoon, Joo Won, Lee Young Ah, dan Eugene ini berhasil meraih rating fantastis 38,6 persen. Drama ini bercerita tentang rumitnya kehidupan pebisnis roti sukses beserta anak-anaknya yang ambisius.

2. Moon Embracing the Sun

Drama Kim Soo Hyun dan Han Ga In ini berhasil meraih rating 33 persen. Drama ini bercerita tentang seorang raja yang jatuh cinta dengan dukun wanita. Dukun tersebut ternyata memiliki cerita mengejutkan tentang kehidupan masa lalunya.

Moon Embracing the Sun. Foto: Asianwiki.

3. Secret Garden

Melansir dari South China Morning Post, Secret Garden dimulai dengan pertemuan klasik yang lucu antara seorang kepala eksekutif department store yang gagah dan penyendiri dengan seorang pemeran pengganti yang penuh semangat. Kemudian, suatu peristiwa membuat mereka tiba-tiba bertukar tubuh. Dibintangi oleh Hyun Bin dan Ha Ji Won, Nielsen rating mencatat Secret Garden meraih rating 31,4 persen selama penayangannya.

4. Winter Sonata

Winter Sonata menampilkan artis dan aktor legenda Korea Selatan, Bae Yong Joon dan Choi Ji Woo. Meraih rating 28,8 persen, drama ini mengikuti kisah seorang wanita yang akan menikah tetapi tiba-tiba bertemu dengan seorang pria yang mirip dengan cinta pertamanya.

5. My Love from the Star

Dianggap sebagai drama yang kembali menghidupkan tren Hallyu atau gelombang Korea, drama ini berhasil meraih rating fantastis, 28,1 persen. Diceritakan, seorang alien mendarat di Korea Selatan selama era pemerintahan dinasti Joseon. Memiliki hidup yang abadi, 400 tahun kemudian dia jatuh cinta dengan seorang aktris yang penuh kontroversi.

6. Descendants of the Sun

Song Hye Kyo dan Song Joong Ki menjadi pemeran utama dalam drama yang berhasil meraih rating 26,3 persen ini. Drama ini mengangkat kisah tentang seorang dokter dan tentara yang dikirim ke luar negeri untuk misi kemanusiaan. Mereka pun jatuh cinta seiring dengan berjalannya waktu.

Poster film Descendants of the Sun. wikipedia.org

7. Boys Over Flowers

Sukses mencetak rating 25,7 persen, ini adalah salah satu drama Korea hit pada 2009 silam. Drama ini mengangkat kisah cinta antara gadis dari keluarga sederhana dengan pria dari kalangan konglomerat. Keduanya bertemu di sekolah elite tempat keduanya menuntut ilmu. Perbedaan latar belakang membuat kisah cinta mereka tak selalu berjalan mulus.

8. When the Camellia Blooms

Drama ini bercerita tentang seorang ibu tunggal yang pindah ke kota kecil untuk membuka bar. Dia kemudian bertemu dengan seorang petugas polisi yang penuh semangat. Tanpa diduga, polisi tersebut jatuh cinta padanya sambil mencoba melacak seorang pembunuh berantai. When the Camellia Blooms meraih berhasil rating 23,8 persen menurut peringkat rating Nielsen.

9. Crash Landing On You

Drakor romantis terbaik selanjutnya adalah Crash Landing On You yang berhasil meraih rating 21,7 persen. Diceritakan seorang pengusaha wanita asal Korea Selatan mengalami kecelakaan parasut yang membawanya ke Korea Utara. Dia pun bertemu dengan perwira militer Korea Utara yang bersedia membantunya untuk kembali ke selatan.

10. The World Of The Married

The World Of The Married mengangkat tema perselingkuhan antara Ji Sun Woo, Lee Tae Oh, dan Yeo Da Kyung. Diceritakan, Jin Sun Woo yang merupakan seorang dokter harus menghadapi kenyataan bahwa suaminya, Lee Tae Oh, berselingkuh dengan Yeo Da Kyung. Sayangnya, semua orang disekitarnya seakan berusaha menutupi perselingkuhan suaminya itu. sukses buat penonton emosional, drama ini mendapat rating 18,8 persen.

Drama korea The World of the Married. Instagram.com/@jtbcdrama

11. Legend of the Blue Sea

Mengusung genre fiksi romantis, Legend of the Blue Sea bercerita tentang seorang putri duyung yang bertemu dengan pejabat muda yang baru dilantik dari jabatannya. Drama yang dibintangi oleh Lee Min Ho dan Jun Ji Hyun ini meraih rating 17,6 persen.

12. Crash Course in Romance

Drama Korea yang satu ini bercerita tentang mantan atlet nasional yang mengambil kursus untuk masuk universitas. Dia kemudian bertemu dengan seorang instruktur terkenal yang mengubah hidupnya. Crash Course in Romance mendapat rata-rata rating 17 persen selama penayangannya.

13. The Heirs

The Heirs menggambarkan persahabatan, persaingan, dan kehidupan cinta para anak muda dan ahli waris kaya raya. Kelompok tersebut pun dipimpin oleh dua orang berpengaruh, Kim Tan dan Cha Eun Sang. Sayangnya, berbeda dengan yang lain, Cha Eun Sang justru dianggap biasa saja dan berasal dari latar belakang miskin. Drama ini sukses mencetak rating 16,7 persen.

14. My Girlfriend Is a Gumiho

Drama Korea yang satu ini mengusung cerita yang berbeda dari biasanya, dimana seorang siluman rubah jatuh cinta kepada manusia. Dibintangi oleh Lee Seung Gi dan Shin Min Ah, drama ini berhasil mendapat rating 15 persen selama penayangannya.

15. Pinocchio

Meraih rating 13,3 persen, drakor ini dibintangi oleh Lee Jung Suk dan Park Shin Hye. Drama ini bercerita tentang seorang gadis yang mengidap sindrom pinokio. Dia akan selalu cegukan setiap kali berbohong.

16. Goblin

Drama ini bercerita tentang seorang mantan jenderal di era Goryeo yang dikutuk menjadi Goblin dan hidup abadi selama ribuan tahun. Dia pun mencari “pengantin Goblin” yang bisa membebaskannya dari kutukan. Dibintangi Gong Yoo dan Kim Go Eun, drakor ini meraih rating 12,8 persen.

Film drama Korea, Goblin. youtube.com

17. Hometown Cha-cha-cha

Drakor romantis terbaik selanjutnya adalah Hometown Cha-cha-cha. Drama ini bercerita tentang seorang dokter gigi yang pindah ke desa di pesisir pantai. Dia pun bertemu dengan seseorang yang ahli dalam banyak hal, namun memiliki masa lalu yang kelam. Drama yang dibintangi oleh Kim Seon Ho dan Shin Min Ah ini berhasil meraih rating 12,6 persen.

RADEN PUTRI| SCMP| ASIANWIKI

