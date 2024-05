5 Drama Populer yang Dibintangi Kim Go Eun, Aktris Pemenang Baeksang Arts Awards 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Baeksang Arts Awards 2024 telah mengumumkan seluruh pemenang penghargaan tahun ini pada Selasa, 7 Mei 2024 di COEX, Seoul, Korea Selatan. Ajang penghargaan bergensi ini sebagai perayaan untuk pencapaian acara televisi, program OTT, dan film lokal yang tayang atau dirilis antara 1 April 2023 hingga 31 Maret 2024.

Film Exhuma yang meraih nominasi terbanyak tahun ini, salah satunya untuk kategori Best Actress atau aktris terbaik yang diraih oleh Kim Go Eun. Melalui pencapaian tersebut Kim Go Eun berhasil menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pemeran utama.

Diketahui Film Exhuma menjadi rekor baru dalam sejarah perfilman Korea. Dalam Film Exhuma Kim Go Eun tampil mengambil posisi pemerean utama. Melalui perannya sebagai seorang dukun film ini berhasil mendulang lebih dari 10 juta penonton di Korea Selatan. Film ini tampil di 133 negara termasuk Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Britania Raya, Jerman, Mongolia dan Indonesia.

5 Drama yang pernah dibintangi Kim Go Eun

1. Goblin

Goblin merupakan drama Korea yang cukup populer pada masanya. Goblin menceritakan merupakan drama yang memiliki latar waktu 2 masa, yakni zaman kerajaaan Korea Kuno dan perdaban modern. Drama ini mengisahkan tentang seorang prajurit perang dari zaman kerajaan bernama Kim Sin yang tak bisa mati karna menerima kutukan, ia mesti hidup beratus-ratus tahun untuk menunggu pengantin goblin yang diramalkan akan mencabut pedang kutukan.

Dalam drama yang ditulis oleh penulis skenario terkenal Kim Eun Sook ini, Kim Go Eun mengambil peran sebagai Ji Eun Tak, seorang siswa SMA yang memiliki kemampuan unik untuk melihat orang-orang yang telah meninggal. Kehidupannya yang biasa – biasa saja berubah secara drastic ketika tanpa sengaja memanggil Kim Shin yang diperankan oleh Gong Yoo, seorang goblin yang berusaha mencari mempelai wanita yang dapat mengakhiri keabadiannya.

Lewat perannya dalam film tersebut prestasi Kim Go Eun semakin menonjol dan berhasil mencapai popularitas yang luar biasa di seluruh dunia.

2. Chesee In Trap

Pada drama serial ini, Kim Go Eun memerankan karakter utama bernama Hong Seol. Hong Seol adalah seorang mahasiswa yang aktif dan mandiri yang berjuang untuk menghidupi dirinya sendiri dengan bekerja paruh waktu.

Drama ini menyoroti kehidupan kampus dan perjalanan romantis Hong Seol ketika dia secara tak terduga jatuh cinta pada Yoo Jung yang diperankan oleh Park Hae Jin.

3. The King: Eternal Monarch

Drama yang rilis pada 2020 ini menceritakan kisah Jung Tae Eul yang diperankan oleh Kim Go Eun sebagai seorang polisi yang memiliki kepribadian tegas namun juga memiliki ketakutan yang bermacam-macam dalam hidupnya. Ketika dia secara tak terduga bertemu dengan kaisar Lee Gon yang diperankan oleh Lee Min Ho, ia menemukan akses ke dunia paralel sehingga hidupnya berubah secara dramatis.

Dalam drama ini, Kim Go Eun dan Lee Min Ho menghadirkan chemistry yang memikat bahkan menimbulkan rumor tentang hubungan asmara di antara keduanya di luar layar.

4. Yumi Cell 2021

Cerita ini mengambil pendekatan unik dengan mengeksplorasi kehidupan Yumi melalui perspektif sel-sel dalam otaknya yang membantu mengendalikan pikiran, perasaan, dan tindakannya, termasuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan percintaan. Dalam drama serial ini, Kim Go Eun memerankan karakter Yumi sebagai seorang pekerja kantoran yang sering mengalami kegagalan dalam hal percintaan.

5. Little Woman

Dalam serial drakor Little Women Kim Go Eun mengambil peran sebagai Oh In Ju sebagai sosok kakak tertua dari tiga bersaudara yang percaya bahwa uang adalah kunci untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari kesulitan.

Namun, nasib berkata lain saat sebuah peristiwa tak terduga menimpanya sehingga memaksa In Ju bersama kedua adiknya untuk menghadapi tantangan besar yang mengancam keberlangsungan hidup mereka sehingga mengharuskannya menemukan kekuatan dan tekad yang kuat untuk menghadapi segala rintangan yang datang.

Drama Korea Moving meraih hadiah utama atau Daesang di Baeksang Arts Awards 2024. Tahun lalu, Moving memecahkan rekor sebagai serial original Korea yang paling banyak ditonton di Disney+ Hotstar secara global dan Hulu di Amerika Serikat.

TIARA JUWITA | MARVELA | GHEA CANTIKA NOORSYARIFA

