Tinggal Selangkah Lagi, Queen of Tears Siap Kalahkan Rekor Crash Landing on You

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Queen of Tears terus mengalami peningkatan rating penonton di pekan keenam penayangannya. Rating tertingginya saat ini diraih berkat episode 12 yang mencetak rata-rata rating nasional sebesar 20,7 persen.

Perolehan tersebut membuat Queen of Tears mengalahkan rekor drama Guardian: The Lonely and Great God atau Goblin (2016) dan resmi menjadi drama dengan rating tertinggi kedua dalam sejarah tvN. Rating tertinggi Goblin adalah 20,5 persen.

Saat ini Queen of Tears tinggal selangkah lagi untuk memecahkan rekor Crash Landing on You (2019) yang meraih 21,7 persen untuk episode terakhirnya. Sebagai informasi, penulis Queen of Tears adalah Park Ji Eun yang juga menuai pujian melalui Crash Landing on You.

Selama lima pekan berturut-turut, Queen of Tears tetap menjadi No. 1 dalam daftar mingguan drama TV yang paling banyak menarik perhatian Good Data Corporation. Pemeran Queen of Tears juga menyapu seluruh empat tempat teratas dalam daftar aktor minggu lalu. Kim Ji Won menduduki puncak daftar di No. 1, diikuti oleh Kim Soo Hyun di No. 2, Park Sung Hoon di No. 3, Kwak Dong Yeon di No. 4, Kim Jung Nan di No. 9, dan Lee Joo Bin di No. Nomor 10.

Queen of Tears Episode 12

Baca Juga: Menyusuri Lokasi Syuting Queen of Tears dari Korea hingga Jerman

Dalam Queen of Tears episode 12 yang tayang pada Ahad, 14 April 2024, Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) dan Hong Hae In (Kim Ji Won) berbagi momen bahagia bersama di apartemen setelah meninggalkan rumah keluarganya di Yongduri. Hong Hae In tersenyum bahagia saat mencicipi masakan Baek Hyun Woo untuk pertama kalinya.

Keesokan harinya saat perjalanan kembali ke Yongduri, Baek Hyun Woo memberikan cincin kepada Hong Hae In sebagai tanda pembatalan perceraian mereka. "Memintamu menikahiku lagi terlalu berlebihan. Bisakah setidaknya kamu batalkan perceraiannya?" kata Baek Hyun Woo. Namun karena kondisi kesehatannya yang semakin menurun, Hong Hae In terpaksa menolaknya dan meminta Baek Hyun Woo mengembalikan cincin tersebut.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Setelah menolaknya, Hong Hae In melihat kembali cincin yang ditinggalkan di kamar Baek Hyun Woo kemudian memakainya. Pada saat itu, Baek Hyun Woo tiba-tiba masuk ke kamar dan mengambil kotak cincin kosong sambil mengatakan bahwa dia akan segera mengembalikan cincin itu dalam perjalanan ke tempat kerja. Hong Hae In, yang menyembunyikan cincin di belakang punggungnya, ragu-ragu, lalu mengambil cincin itu dari tangannya dan memasukkannya ke dalam kotak cincin.

"He In, tidak akan kukembalikan (cincin). Aku akan meninggalkannya di tempat tadi. Kau harus menganalisis trennya, pakailah kapan pun kau mau," kata Baek Hyun Woo. Hong Hae In terlihat sangat malu karena ketahuan Baek Hyun Woo.

Momen tersebut terjadi setelah di episode 11 Hong Hae In mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya kepada Baek Hyun Woo seolah mempersiapkan perpisahan terakhir mereka. Namun, Baek Hyun Woo yang membalasnya dengan menangis karena belum siap melepaskannya begitu saja.

SOOMPI | NAVER

Pilihan Editor: Kesan Song Joong Ki Reuni dengan Kim Ji Won dan Kim Soo Hyun di Queen of Tears