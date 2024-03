Soundtrack Queen of Tears dari Crush Rilis Hari Ini: I'm Sorry, I Hate You, I Love You

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Korea Selatan, Crush akan merilis lagu yang menjadi soundtrack drama Queen of Tears pada Ahad, 24 Maret 2024 pukul 16.00 WIB. Lagu berjudul "I'm Sorry, I Hate You, I Love You" ini sekaligus menjadi single keempat secara keseluruhan untuk drama komedi romantis tersebut.

"I'm Sorry, I Hate You, I Love You" adalah sebuah lagu yang dengan halus menggambarkan emosi Baek Hyun Woo (diperankan oleh Kim Soo Hyun) dan Hong Hae In (diperankan oleh Kim Ji Won) saat mereka menyadari cinta sejati setelah mengalami kebencian yang mendalam.

Lagu ini pertama kali diputar saat monolog Hong Hae In di episode 3. Saat itu Hong Hae In berhasil lolos dari bahaya berkat bantuan Baek Hyun Woo selama perjalanan berburu keluarga.

Lagu ini dibuat Crush bersama sutradara musik Nam Hye Seung dan komposer Kim Kyeong Hee.

Bocoran Queen of Tears Episode 6

Pada Queen of Tears episode 5, Hong Hae In pergi ke Jerman dengan harapan mendapat persetujuan untuk pengobatan kanker baru. Meskipun diam-diam dia berharap Baek Hyun Woo akan pergi bersamanya, dia menyembunyikan perasaannya dengan berpura-pura bahwa dia lebih nyaman pergi sendiri.

Namun, begitu Hing Hae In pergi, Baek Hyun Woo tidak bisa berhenti memikirkannya. Baek In Woo akhirnya terbang ke Jerman untuk menemukannya di Istana Sanssouci, tempat yang menyimpan kenangan spesial dari bulan madu pasangan tersebut.

Dalam potongan gambar yang baru dirilis dari episode 6 yang akan tayang malam ini, Hong Hae In dan Baek Hyun Woo menikmati liburan bahagia bersama di Jerman setelah mengakui perasaan mereka satu sama lain. Bebas dari kekangan dan stres yang mereka hadapi di Korea sebagai pewaris chaebol dan menantu, pasangan ini menghidupkan kembali romansa mereka dalam perjalanan yang mengingatkan pada bulan madu mereka tiga tahun lalu.

