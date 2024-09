Tzuyu TWICE Masuk Billboard 200 dengan Album abouTZU

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tzuyu TWICE yang dikenal sebagai salah satu ikon K-pop, baru saja mencatat prestasi besar dengan debut album solonya, abouTZU. Mini album tersebut berhasil memasuki tangga Billboard 200, menduduki posisi ke-19. Pada tanggal 17 September 2024, Billboard mengumumkan bahwa album tersebut terjual sebanyak 24.000 unit di Amerika Serikat.

Angka ini menandai langkah besar dalam karier solonya, sekaligus mengokohkan Tzuyu sebagai artis perempuan K-pop ketiga yang berhasil menembus Top 100 di Billboard 200, setelah rekan satu grupnya, Nayeon dan Jihyo. Album ini juga menjadi simbol penting bagi Tzuyu untuk menunjukkan warna musiknya sendiri di luar TWICE, girl group yang selama ini membesarkannya. .

Tzuyu TWICE Puncaki World Albums Billboard

Tak hanya di Billboard 200, abouTZU juga berhasil memuncaki tangga World Albums Billboard, serta meraih posisi kedua di Top Album Sales dan Top Current Album Sales. Ini menjadikan Tzuyu sebagai artis perempuan K-pop kedua yang berhasil masuk posisi dua besar di tangga Top Album Sales, setelah Nayeon dengan album debutnya IM NAYEON.

Kesuksesan album abouTZU menjadi bukti bahwa dirinya mampu bersinar baik sebagai anggota TWICE maupun sebagai solois. "Aku mengekspresikan beragam emosi dalam diriku. Aku ingin dengan berani mengungkapkan apa yang aku rasakan dalam hidupku sejak aku masih kecil," ungkap Tzuyu dalam konferensi pers di Korea.

Lagu 'Run Away' dan Sisi Dewasa Tzuyu

Adapun lagu utama dari album ini, ‘Run Away’ juga menorehkan prestasi dengan masuk di posisi keenam pada tangga World Digital Song Sales Billboard. Lagu ini menggambarkan sisi dewasa dan lebih matang dari Tzuyu, jauh dari citra imut dan ceria yang biasanya diasosiasikan dengannya di TWICE. "Melalui album ini, saya ingin menunjukkan sisi yang berbeda dari citra saya yang selama ini dikenal," tuturnya.

Selain ‘Run Away’, album abouTZU berisi enam lagu yang menampilkan berbagai nuansa musik, mulai dari lagu balada yang emosional hingga lagu-lagu dengan nuansa seksi. "Lagu-lagu ini mengandung emosi yang selama ini tidak pernah saya ungkapkan, dan saya sangat bersemangat untuk berbagi sisi tersebut dengan para penggemar," kata Tzuyu.

Meski sukses sebagai solois, Tzuyu menegaskan bahwa dirinya tetap aktif sebagai anggota TWICE. Sejak debut pada 2015, TWICE telah mengukir sejarah di tangga musik Billboard dengan tujuh album yang masuk di Billboard 200. Tahun ini, grup tersebut bahkan meraih posisi nomor satu di Billboard melalui 'With YOU-th'

SOOMPI | BILLBOARD

